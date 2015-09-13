به گزارش خبرگزاری مهر، One A۹ نام محصول جدید کمپانی HTC است که به تازگی تست Geekbench را پشت سر گذاشته و از آن به عنوان پرچمدار جدید این کمپانی یاد می شود. این اسمارت فون از چیپست ۱۰ هسته ای Helio X۲۰ MT۶۷۹۷ برخوردار شده تا بتواند قدرت منحصر به فردی داشته باشد.



در تولید این پردازنده از طراحی سه شاخه بهره برده شده که برای پردازش کارهای سنگین از دو هسته Cortex A۷۲ با فرکانس ۲.۵ گیگاهرتزی و برای پردازش کارهای سبک تر از چهار هسته Cortex A۵۳ با فرکانس ۲ گیگاهرتزی و ۱.۴ گیگاهرتزی استفاده می شود. چنین طراحی در تولید این پردازنده با کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی نسبت به سایر پردازنده ها همراه است.

نتایج آزمایش Geekbench نشان می دهد که پردازنده اسمارت فون HTC One A۹ امتیاز عالی ۱۸۳۵ را در تست تک هسته ای به خود اختصاص داده است. این امتیاز تقریبا با امتیاز کسب شده توسط پردازنده دو هسته ای NVIDIA Tegra K۱ در نکسوس ۹ برابری می کند. این اسمارت فون در عملکرد چند هسته ای با کسب امتیاز ۵۸۸۴ تمامی پردازنده ها از جمله Exynos ۷۴۲۰ در Samsung Galaxy S۶ edge و Samsung Galaxy S۶ را نیز پشت سر گذاشت.

همانطور که از داده های جدول زیر مشخص است، مدیاتک موفق به ساخت پردازنده ای قدرتمند با عملکرد بسیار خوب و کاهش مصرف باتری شده است. از دیگر قابلیت های این پردازنده، پردازنده گرافیکی T۸xx است که توانسته پردازنده گرافیکی PowerVR G۶۲۰۰ را نیز پشت سر بگذارد.

از دیگر مشخصات فنی اسمارت فون HTC One A۹ می توان به ۴ گیگابایت رم و صفحه نمایش مجهز به رزولوشن HD و دوربین دیافراگم f/۱.۹ و اسنپدراگون ۸۲۰ را اشاره کرد. این محصول در حالی عرضه خواهد شد که اولین محصول HTC با داشتن رم ۴ گیگابایتی است.



نتایج بنچمارک در حالی فاش شده که باید تا اعلام رسمی از سوی این کمپانی منتظر ماند.