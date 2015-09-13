۳۸۶ میلیون لیتر انواع فراورده های نفتی در استان سمنان مصرف شد

سبحان رجب پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان مصرف انواع فراورده های نفتی درپنج ماهه نخست امسال به ۳۸۶میلیون و ۸۴۶ هزارلیتر در استان سمنان رسید که به نسبت مشابه سال گذشته بیش از یک درصد کاهش را نشان می دهد.

وی با یادآوری اینکه میزان مصرف بنزین (معمولی – سوپر) در ۱۵۵ روز نخست امسال ۱۲۴ میلیون و ۲۵۷ هزار لیتر است، تصریح کرد: از این مقدار چهار میلیون و ۲۴۷ هزار لیتر سهم بنزین سوپر بوده که مجموع مصرف این دو فرآورده نفتی نسبت به پنج ماهه نخست پارسال هفت درصد افزایش داشته است.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود همچنین با بیان اینکه میزان مصرف نفت گاز نیز در این بازده زمانی ۲۳۷ میلیون و ۲۹۷ هزار لیتر است، خاطرنشان کرد: به طور میانگین روزانه یک میلیون و ۵۳۰ هزار لیتر فرآورده نفت گاز در استان سمنان مصرف شده است.

رجب پور افزود: نفت سفید با مصرف دو میلیون و ۶۴۳ هزار لیتر نشان از کاهش هفت درصدی این فرآورده در منطقه است که علت این کاهش افزایش طرح های گازرسانی و بهرمندی روستاهای این استان از این سوخت پاک است.

وی، درباره میزان مصرف «سی ان جی» در این منطقه نیز گفت: مصرف بیش از ۴۶ میلیون متر مکعب سی ان جی درپنج ماهه نخست امسال و افزایش چهار درصدی مصرف آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته در این استان بیانگر استقبال بیشترمردم از این سوخت پاک است.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود میزان مصرف گاز طبیعی فشرده «سی ان جی» منطقه شاهرود در مردادماه امسال به مدت مشابه آن در سال گذشته را با ۱۹ درصد کاهش اعلام کرد و گفت: درمرداد ماه امسال هشت میلیون و ۱۶۴ هزارو ۹۱۹ متر مکعب (سی ان جی) درمنطقه شاهرود مصرف شده است.

رجب پور افزود: با توجه به فعالیت جایگاه های عرضه گاز مایع در استان سمنان مقدار یک هزار و ۳۶۰ تن گاز مایع در طی یکماه مرداد در استان مصرف شده است که به نسبت مشابه سال گذشته روند افزایشی را در پیش گرفته به طوری که ارقام در جدول افزایش ۱۷ درصدی این فرآورده را نشان می دهد.

وی در خاتمه با یادآوری اینکه منطقه شاهرود دارای ۴۰ باب جایگاه عرضه سوخت پاک است، تصریح کرد: تجهیزات جایگاه و کیفیت فرآورده تحویلی به خودروها به صورت دوره ای توسط کارشناسان این منطقه مورد بازدید و کارشناسی کیفی وکمی قرار می گیرد.