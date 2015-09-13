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۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۱۸

۴میلیارد ریال برای تهیه جهیزیه نوعروسان نیازمند قزوین کمک شد

۴میلیارد ریال برای تهیه جهیزیه نوعروسان نیازمند قزوین کمک شد

قزوین- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان قزوین گفت: بیش از ۴ میلیارد ریال از ابتدای امسال برای تهیه جهیزیه نوعروسان زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی استان قزوین هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی کمیته امداد قزوین، هدایت صفری در مراسم تجلیل از خیران ستاد جهیزیه کمیته امداد امام خمینی شهرستان البرز اظهارداشت: این کمک هزینه ها برای تهیه مایحتاج زندگی ۲۰۰ زوج اختصاص یافته است.

به گفته صفری کمک ها به صورت نقدی و کالاهای اولیه مورد نیاز بوده است.

وی افزود: آمار طلاق در مزدوجین کمیته امداد استان به دلیل دادن مشاوره مهارت های زندگی و همچنین قانع بودن نوعروسان، پایین تر از آمار کشوری و کمتر از یک درصد است.

در پایان این مراسم از خیران ستاد تهیه جهیزیه شهرستان البرز به دلیل کمک به ۶۰ نوعروس تجلیل شد.

کد مطلب 2914029

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