دلیل تشکیل نشدن جلسات شورای فضای مجازی/ آمار ایرانیان عضو تلگرام

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن انتظاری شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی به تشریح عملکرد خود و دستاوردهای شورای عالی فضای مجازی طی دو سال اخیر پرداخت و از برنامه‌های جدید این شورا خبر داد.

وی با بیان اینکه فضای مجازی یکی از تحولات عمده زندگی بشر در عصر حاضر است، گفت: فضای مجازی در حد تکنولوژی‌های ارتباطی نیست و تمامی ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده و بزرگترین تحول طی ۲۰ سال اخیر محسوب می‌شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری که اهمیت فضای مجازی را مشابه اهمیت انقلاب اسلامی اعلام کرده‌اند، گفت: تحولات فضای مجازی نیازمند تدوین قوانین و نظامات مختلف در این بخش است و به دلیل شتاب بسیار این تحولات، روش‌های اداره آن در قالب تشکیل شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده است.

بعضی وزارتخانه‌ها با فضای مجازی همگام‌ترند

انتظاری با اشاره به عملکرد شورای عالی فضای مجازی از زمان تشکیل تاکنون، گفت: بخشی از عملکرد این شورا به ایجاد ساختار و تثبیت برنامه‌هایش مربوط می‌شده است. از طرفی این شورا طی دو سال اخیر شش مصوبه داشته است که مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و به آنها ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه نسبت به دستگاه‌های مختلف، برخورد مثبت داریم، خاطرنشان کرد: البته بعضی از دستگاه‌ها همگام‌تر با شورا هستند و برخی از دستگاه‌های حکومتی باید اصلاحات جدیدی در این زمینه انجام دهند.

حضورم در دوره جدید به نظر شورا بستگی دارد

دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص حضورش در دور جدید شورای عالی فضای مجازی که حکم آن هفته گذشته توسط مقام معظم رهبری اعلام شده است نیز گفت: حضورم در دوره بعدی به نظر شورا بستگی دارد.

انتظاری گفت: در این زمینه پیشنهاداتی باید مطرح شود و در جلسه شورا به رای گذاشته شود؛ در نهایت تغییر دبیر شورا با هماهنگی رهبری صورت می‌گیرد و رئیس‌جمهور حکم دبیر شورا را ابلاغ خواهد کرد.

وی با اشاره به فعالیت‌های وسیعی که مرکز ملی فضای مجازی در ذیل شورای عالی فضای مجازی داشته است، گفت: ۱۰۲ دستگاه حکومتی و ۴۰۰ کارشناس و نخبه در حوزه‌های مختلف فضای مجازی در حال فعالیت هستند تا در نهایت یک مصوبه برای ارائه به شورای عالی فضای مجازی آماده شود و مرکز ملی در پیاده‌سازی طرح‌های راهبردی در این زمینه نظارت دارد.

مشغله زیاد سران قوا مانع برگزاری جلسات شورا

دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد عدم برگزاری ماهانه جلسات شورای عالی فضای مجازی به صورت منظم، گفت: با حکم جدید رهبر انقلاب، انتظار می‌رود جلسات شورا به صورت منظم‌تر برگزار شود.

انتظاری با بیان اینکه یکی از دلایل عدم برگزاری جلسات شورا و تاخیر در آن، مشغله زیاد سران قوا است، گفت: ترافیک کاری مسئولان ارشد کشور باعث شده است که در برگزاری این جلسات با تاخیر روبرو شویم. البته در این زمینه درخواست تشکیل جلسات را به صورت مستند به رئیس‌جمهور داده‌ایم و مصوبات آماده طرح را نیز در این زمینه ارائه کرده‌ایم و این موضوع را قبول ندارم که گفته می‌شود طرحی برای بررسی در جلسات شورا وجود ندارد.

۴۰ طرح اساسی آماده ارائه در شورا

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه تاکنون ۴۲۰ جلسه در سه کمیسیون، کارگروه و کمیته کاری طی دو سال اخیر در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شده است، گفت: هم‌اکنون ۴۰ طرح اساسی آماده ارائه به شورای عالی فضای مجازی است که امیدواریم در اولین جلسه شورا، تکلیف این طرح‌ها مشخص شود.

وی با اشاره به مصوبات مهمی مانند شبکه ملی اطلاعات که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید، خاطرنشان کرد: در زمینه بازی‌های رایانه‌ای نیز برنامه ملی این بازی‌ها را تدوین کرده‌ایم که منتظر برگزاری جلسه شورا و ابلاغ آن برای عملیاتی شدن این طرح هستیم.

انتظاری با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۹۰ درصد بازی‌های رایانه‌ای خارجی است، بر لزوم قانونگذاری در زمینه استفاده از این فناوری تاکید کرد.

علاقه شخصی باعث ایجاد شوراهای موازی

دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد حکم مقام معظم رهبری در خصوص انحلال شوراهای موازی با این شورا نیز گفت: تا قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی، برخی شوراهای عالی در کشور مانند شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اطلاع‌رسانی در این حوزه فعالیت می‌کردند که انتظار می‌رفت با ایجاد شورای عالی فضای مجازی، تمامی این شوراها به صورت داوطلبانه اقدام کرده و بخواهند در شورای عالی فضای مجازی ادغام شوند؛ اما این موضوع اتفاق نیفتاد و تنها شورای عالی اطلاع‌رسانی آمادگی خود را در این زمینه اعلام کرد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون پس از صدور حکم جدید مقام معظم رهبری، شوراهای عالی فعال در این حوزه ملزم به انحلال و ادغام در شورای عالی فضای مجازی شده‌اند که طی هفته اخیر دو شورای عالی انفورماتیک و اطلاع‌رسانی به اینجانب مراجعه کرده و پیشنهاد موافقتنامه برای ادغام فرستاده‌اند. انتظار می‌رود سایر شوراهای موازی نیز بدون فوت وقت به شورای عالی فضای مجازی بپیوندند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد دلایل عدم انحلال این شوراها، گفت: به نظر می‌رسد علاقه‌های شخصی به مدیریت شوراها باعث شده که آنها نخواهند در شورای عالی فضای مجازی ادغام شوند.

تعارض وظایف مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات از بین رفت

انتظاری با اشاره به حکم مقام معظم رهبری در دور جدید شورای عالی فضای مجازی، گفت: در این حکم جدید وظیفه سیاستگذاری، مدیریت کلان و رصد فضای مجازی بر عهده شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است و وظایف مرکز ملی فضای مجازی به عنوان هماهنگ‌کننده و وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌ها به عنوان اجرا‌کننده از یکدیگر تفکیک شده است.

وی گفت: هم‌اکنون تعارضی میان فعالیت مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات که ممکن بود تاکنون شبهه‌ای داشته باشد، وجود ندارد و با دستور صریح مقام معظم رهبری، موضوع حل شده است.

اظهارنظر در مورد شبکه ملی تنها با مستندات علمی ممکن است

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در خصوص اختلاف‌نظر در مورد میزان پیشرفت شبکه ملی با اشاره به لزوم ایجاد این شبکه به دلیل افزایش سرعت و کاهش نرخ دریافت خدمات اینترنت، گفت: هم‌اکنون مردم برای دریافت اطلاعات داخلی که در خارج کشور سرویس‌دهی می‌شود، مجبورند دو بار هزینه پهنای باند دریافت کنند اما با شبکه ملی اطلاعات قصد داریم شبکه‌ای امن، سریع و پرسرعت و قابل رقابت در کشور ایجاد کنیم.

انتظاری با بیان اینکه هم‌اکنون تنها ۳۰ درصد اطلاعات در داخل کشور میزبانی می‌شود، گفت: باید دیتاسنترهای داخلی در کشور ایجاد شود و موتورهای جستجوی داخلی بتوانند اطلاعات داخلی را مدیریت کنند. بر این اساس شورای عالی فضای مجازی، مصوبه ایجاد شبکه ملی با سرعت و قیمت ارزان را که قابلیت تحرک بر روی تلفن همراه را نیز داشته باشد، مصوب کرد.

وی گفت: هم‌اکنون عمده محتوای کشور خارجی است و ما در این زمینه فقیر هستیم و باید تلاش کنیم تا شبکه ملی اطلاعات، تولید محتوای بومی را در کشور رقم بزند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه ایجاد دانشنامه‌های برخط (ویکی‌پدیا) و شبکه علمی در ذیل شبکه ملی اطلاعات ضروری است، گفت: تاکنون از وزارت ارتباطات گزارشی کتبی و مستند در مورد شبکه ملی اطلاعات نداشته‌ایم.

انتظاری تصریح کرد: از سوی شورا دو بار درخواست شده است که این شبکه اجرا شود و تا زمانی که مستندات علمی و گزارش کتبی از سوی وزارت ارتباطات برای عملیاتی شدن این شبکه به مرکز ملی نرسد و یک گروه مستقل علمی در مورد آن نظر ندهند، نمی‌توان در خصوص پیشرفت این شبکه اظهارنظر کرد.

استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی، مقررات گذاری می‌شود

وی با تاکید بر اینکه شبکه‌های اجتماعی خارجی مشکلات عدیده‌ای را برای کشور به وجود آورده‌اند، گفت: استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی باید مقررات گذاری شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه باید در کشور شبکه‌های بومی راه‌اندازی شده و تولید محتوای مورد نیاز مردم در داخل کشور تامین شود، گفت: تنظیم مقررات برای شبکه‌های اجتماعی را در برنامه ارائه به شورای عالی فضای مجازی داریم.

انتظاری با بیان اینکه سالانه دو تا سه هزار میلیارد تومان هزینه پهنای باند اینترنت می‌دهیم، گفت: این در حالی است کشوری مانند کره جنوبی ۹۰ درصد اطلاعات فضای مجازی را در داخل کشور خود تولید می‌کند. هم‌اکنون بحث بسیاری از مجامع بین‌المللی دنیا، تولید داخلی اطلاعات در جهت امنیت است و در این زمینه ما نیز باید اقدامات موثری انجام دهیم.

۱۳ میلیون نفر عضو تلگرام هستند

وی با اشاره به هجوم فرهنگی بیگانه که سبک زندگی ایرانی را در هدف قرار داده است، گفت: بر اساس حکم مقام معظم رهبری، حفظ هویت بومی در فضای مجازی تاکید شده است. بر این اساس نباید اجازه دهیم شبکه‌های خارجی اجتماعی بدون مقررات در کشور فعالیت کنند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: هم‌اکنون ۱۳ میلیون نفر بر اساس اعلام وزارت ارتباطات عضو تلگرام هستند و این در حالی است که شبکه‌های داخلی بومی‌ می‌توانند این تعداد کاربر را جذب کرده و از لحاظ اقتصادی و فرهنگی به نفع کشور خواهد بود.

انتظاری با اشاره به چهار الزام در حکم جدید مقام معظم رهبری، گفت: تمرکز در تصمیم‌گیری، سرعت در اجرا، هماهنگی بین دستگاه‌ها و پرهیز از تعارض و موازی‌کاری در حکم جدید شورای عالی فضای مجازی تاکید شده است و در این زمینه باید مقررات جدیدی وضع شود.

وی با اشاره به اجرای فیلترینگ در کشور نیز گفت: موضوع فیلترینگ در حوزه کارگروه تعیین مصادیق است و تاکنون بحث مستقلی در خصوص فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی مطرح نشده است، اما موضوع نظام پالایش فضای مجازی با هدف سیاستگذاری، اجرا و نظارت در حوزه فضای مجازی در جهت نظام‌مند کردن این فضا برای طرح در شورای عالی فضای مجازی، آماده ارائه است.

اجرای طرح فضای مجازی سالم تا سه ماه آینده

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه این شورا وارد مصداق نمی‌شود، گفت: برنامه جامع برای دسترسی به محتوای سودمند و جلوگیری از محتوای مضر در شورای عالی فضای مجازی تحت عنوان «طرح فضای مجازی سالم» به تصویب رسیده است که فضای مجازی ایمن، سالم و مفید بدون فیلتر را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

انتظاری گفت: طراحی آزمایشی این طرح رو به اتمام است و تا سه ماه آینده با تشکیل یک کنسرسیوم قابل ارائه خواهد بود.