مهاجرت یک میلیون شهروند سوری دیگر تا آخر سال میلادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «یعقوب حلو» هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در امور انسانی در سوریه پیش بینی کرد در صورتی که اقداماتی برای کاهش مشکلات شهروندان سوری اتخاذ نشود تا اواخر سال جاری میلادی یک میلیون شهروند سوری دیگر از کشورشان خارج شوند.

وی در ادامه گفت که بحران سوریه منجر به آوارگی و مهاجرت یک میلیون شهروند سوری در سال ۲۰۱۵ شده است و اگر راهکارهای سیاسی برای حل بحران سوریه اتخاذ نشود طی ماههای آینده روند مهاجرت از سوریه و کشورهای همسایه ادامه خواهد داشت.

یعقوب حلو در عین حال پیش بینی کرد با توجه به اینکه کشورهای همسایه سوریه همچون ترکیه، اردن، لبنان و مصر دیگر قادر به پذیرش آوارگان سوری نیستند این افراد به کشورهای اروپایی مهاجرت کنند.

وی اظهار داشت: وضعیت آوارگان سوری در حال حاضر شبیه شرایط پس از جنگ جهانی دوم است که منجر به تشکیل کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور آوارگان در سال ۱۹۵۰ شد.