صدور الکترونیکی جواز در شهرداری شهریار پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه علیرضا صفرزاده عضو شورای اسلامی شهر شهریار در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت تسهیل و تسریع رسیدگی به امور شهروندان و ارباب رجوع در مدیریت شهری این منطقه اظهار داشت: این موضوع مورد از دغدغه های اصلی اعضای شورای شهر شهریار به شمار می رود.

وی افزود: راهکار اصولی در تحقق این امر با راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری حاصل می شود و تاکنون نیز اقداماتی برای بهره گیری از این ساز وکار در شهرداری شهریار عملیاتی شده که در آینده نیز استمرار خواهد داشت.

صفرزاده گفت: هدف ما این است تا به سطحی برسیم که شهروندان بدون مراجعه حضوری به شهرداری و از منازل خود امکان پیگیری امور و مطالبات خود را داشته باشند و بصورت الکترونیکی، جواز ساخت، پروانه و... را اخذ کنند.

عضو شورای اسلامی شهر شهریار عنوان کرد: هر آنچه میزان مراجعات شهروندان به شهرداری کاهش یابد، ضریب بروز تخلفات اداری احتمالی نیز با کاهش مواجه خواهد شد.

صفرزاده یادآور شد: در حال حاضر تامین زیرساخت ها و آموزش مناسب نیروی انسانی فعال در شهرداری، برای بهره گیری از اتوماسیون اداری دو مولفه اساسی در تحقق این امر به شمار می رود و امیدواریم در آینده با تکمیل و توسعه این سیستم، علاوه برتسریع انجام امور اداری، رضایتمندی شهروندان این منطقه نیز به نحو مطلوبتری تامین شود.