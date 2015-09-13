۲ فیلم کوتاه در کافه کتاب ترنج سنندج اکران عمومی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس موسسه فرهنگی هنری ترنج سنندج شامگاه شنبه در جریان برگزاری این مراسم و در جمع خبرنگاران استان گفت: با همت استاد فریدون ملک محمدنژاد از مسئولان اسبق تالار فرهنگ سنندج و همچنین کافه کتاب ترنج به مناسبت روز جهانی سینما دو فیلم در سالن این کافه کتاب اکران شد.

سیروان صدیقی با بیان اینکه این دو فیلم به صورت عمومی اکران شد تا همه دوستداران سینما و فرهنگ بتوانند حضور داشته باشند، گفت: دو فیلم کوتاه «زیر درخت هلو» و «گذشته‌های دور» از طریق دستگاه آپارات پخش شد.

صدیقی بیان کرد: مفتخریم در این روز از اساتید و بزرگوانی همچون سیروس سینایی و فریدون راستبین از اساتید سینما در کردستان، استاد هادی و مهدی ضیاالدینی، فردین صادق ایوبی، دکتر خسرو سینا، ماشاء الله محمدی و مدیران بزرگواری چون امین مرادی و جلال قلعه شاخانی دعوت کردیم.

وی افزود: با توجه به ماهیت ذاتی کافه کتاب‌ها، کافه کتب ترنج نیز توانسته محیطی آرام را برای مردم فراهم کرده تا فارغ از دغدغه‌ها و مسائل روزمره خود فرصتی برای اندیشه و تعامل داشته باشند.

وی بیان کرد: کافه کتاب ترنج همواره سعی کرده تا محیطی مناسب برای رخدادهای خوب فرهنگی، ادبی و هنری باشد و در آینده نزدیک نیز برنامه‌های زیادی در دست اقدام دارد.

گفتنی است، کافه کتاب ترنج به عنوان اولین کافه کتاب در شهر سنندج در طول دو سال فعالیت خود برنامه‌هایی همچون اجرای کنسرت کامکارها، اجرای شب شعر برای شاعران کورد، اکران فیلم و جلسات نقد و بررسی آن را در کارنامه کاری خود دارد.