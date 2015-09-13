به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات دنیای اقتصاد برای پنجمین نوبت متوالی کتاب «چرا کشورها شکست میخورند» به قلم دارون عجم اوغلو و جیمز ای. رابینسون را که توسط پویا جبلعاملی و محمد رضا فرهادی پور ترجمه شده است را به زیر چاپ برد.
مترجمان این اثر در مقدمه این کتاب عنوان کردهاند: «این اثر با معیارهای متعارف دانشگاهی اثری اقتصادی به شمار نمیرود و در عین حال اثری سیاسی، جامعهشناختی، حقوقی و تاریخی نیز نیست و در عین حال کتابی است دقیق و جامع درباره تمامی این رشتهها که تحسین برجستگان تمامی این رشتهها را برانگیخته است.»
«چرا کشورها شکست میخورند» اثری است جامع درباره بررسی علت فقر و غنای کشورها. از جماعات و آبادیها اولیه تا ساختارهای مدرن امروزی. ارجاعات پرشمار مولفان کتاب به تجربههای جهانی موجود در باب نظریههای خودشان به این اثر خصلتی تاریخی نیز داده است و به همین دلیل میتوان عنوان کرد این اثر به نوعی راوی تاریخ تحولات اقتصادی جوامع با تاکید بر مبحث توسعه است.
این کتاب اگر چه توسط دو اقتصاددان برجسته نوشته شده اما در متن آن هیچ خبری از فورمولهای پیچیده ریاضی نیست و متن کتاب، متنی بسیار ساده و قابل درک برای عموم است.
مولفان این اثر در بخشی از مقدمه خود بر این اثر درباره آن نوشتهاند: «این کتاب درباره تفاوتهای عظیم درآمدها و استانداردهای زندگی در کشورهایی مانند آمریکا، بریتانیا و آلمان با کشورهایی در جنوب آفریقا و آسیا است... در واقع در این اثر به دنبال آنیم که بدانیم آنچه برای تبدیل یک کشور فقیر به کشوری ثروتمند نیاز است چیست؟»
این کتاب در ۱۶ فصل تدوین شده و بسیاری از فصول آن برای بیان مطالب خود روایتی داستانی از پدیده مدنظر خود برای شرح دارند.
انتشارات دنیای اقتصاد برای نخستین نوبت در سال ۱۳۹۲ این اثر را ترجمه و منتشر کرد و این روزها برای پنجمین نوبت آن را در معرض تجدید چاپ قرار داده است.
برندگان نوبل اقتصاد در سالهای ۱۹۷۲، ۱۹۹۲، ۲۰۱۰، ۲۰۰۱ و ۱۹۸۷ از جمله افرادی هستند که از این اثر تمجید کردهاند.
این کتاب در ترجمه فارسی با حجم ۵۶۰ صفحه و قیمت ۳۵ هزار تومان منتشر شده است.
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