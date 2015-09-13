اشتغال ۳۰ معلول ناشنوا در کارخانه قطعه سازی شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه علی اصغر یوسف زاده رئیس بهزیستی شهرستان شهریار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای ایجاد فرصت های شغلی هرچه بیشتر و متناسب با توانمندی معلولان در شهرستان شهریار، تمهیدات بسیاری اندیشیده شده که به تدریج عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: معلولان جسمی و حرکتی در برخی از حوزه ها دارای استعدادها و توانایی های برجسته و قابل توجهی هستند که با آموزش صحیح و اصولی می توان از ظرفیت های این گروه مستعد در شهرستان شهریار بهره برد.

یوسف زاده گفت: با تعامل مثبت و سازنده ای که بین سازمان فنی و حرفه ای و بهزیستی وجود دارد، مقرر شده مجموعه بهزیستی با معرفی این افراد به مراکز فنی و حرفه ای و آموزش های رایگان برای این گروه، شرایط را برای اشتغالزایی هر چه مطلوب تر جامعه هدف در طیف ناتوانان جسمی و حرکتی فراهم کند.

رئیس بهزیستی شهریار افزود: علاقه مندان به فعالیت های فنی و حرفه ای می توانند پس از طی کردن دوره های آموزشی و اخذ گواهینامه از تسهیلات و وام های خود اشتغالی نیز بهره مند شوند که این امر ساز و کار موثر و سازنده ای برای افزایش فرصت های شغلی برای معلولان محسوب می شود.

وی افزود: مجموعه بهزیستی آمادگی دارد تا از کار آفرینان و کارفرمایانی که برای جذب و فعالیت معلولان در مراکز تولیدی، صنعتی و...گام بر می دارند، حمایت کند.

رئیس بهزیستی شهریار گفت:یکی از اقدامات شایسته ای که در گذشته اجرایی شد، راه اندازی کارخانه قطعه سازی متهت بود که مدیریت این مرکز ۳۰ معلول ناشنوا را برای فعالیت در این مجموعه جذب کرده است و گام سازنده ای در جهت اشتغالزایی این گروه از جامعه در شهرستان شهریار به شمار می رود.

یوسف زاده یادآور شد: نباید فراموش کرد که معلولان نیز بخشی از جامعه به شمار می روند که با برنامه ریزی اصولی و منطقی می توان از توانمندی ها و استعداد های این طیف برای رشد و شکوفایی مضاعف در ابعاد گوناگون بهره برد.