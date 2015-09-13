بارسلونا در همه مناطق زمین از آتلتیکومادرید برتر بود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آتلتیکومادرید شنبه شب در زمین خود با نتیجه ۲ بر یک مقابل بارسلونا تن به شکست داد.

دیه‎گو سیمئونه گفت: بارسا در هر منطقه زمین از تیم ما بهتر بود. آنها هم در دفاع و هم در حمله از ما بهتر بودند. تیم ما مقابل بارسلونا بازی خوبی ارائه نکرد. نیمه دوم را خیلی خوب آغاز کردیم اما گل مساوی زودهنگام تیم ما را زمین‎گیر کرد. هدف ما پیروزی و فشار بود اما بارسا واقعا بر بازی احاطه داشت.

وی افزود: آنها تیمی هستند که در حمله فشار زیادی به تیمتان وارد می ‎کنند و اگر نتوانید ضدحمله بزنید دچار مشکل می‎شوید.

سرمربی تیم فوتبال آتلتیکومادرید در خصوص لیونل مسی که گل دوم و پیروزی بخش تیمش را به ثمر رساند گفت: مسی با حضورش در زمین تاثیرگذار بود. او همیشه تعیین کننده است و دوباره مقابل تیم ما این کار را انجام داد.