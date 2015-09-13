بارسلونا در همه مناطق زمین از آتلتیکومادرید برتر بود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آتلتیکومادرید شنبه شب در زمین خود با نتیجه ۲ بر یک مقابل بارسلونا تن به شکست داد.
دیهگو سیمئونه گفت: بارسا در هر منطقه زمین از تیم ما بهتر بود. آنها هم در دفاع و هم در حمله از ما بهتر بودند. تیم ما مقابل بارسلونا بازی خوبی ارائه نکرد. نیمه دوم را خیلی خوب آغاز کردیم اما گل مساوی زودهنگام تیم ما را زمینگیر کرد. هدف ما پیروزی و فشار بود اما بارسا واقعا بر بازی احاطه داشت.
وی افزود: آنها تیمی هستند که در حمله فشار زیادی به تیمتان وارد می کنند و اگر نتوانید ضدحمله بزنید دچار مشکل میشوید.
سرمربی تیم فوتبال آتلتیکومادرید در خصوص لیونل مسی که گل دوم و پیروزی بخش تیمش را به ثمر رساند گفت: مسی با حضورش در زمین تاثیرگذار بود. او همیشه تعیین کننده است و دوباره مقابل تیم ما این کار را انجام داد.
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