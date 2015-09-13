به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب مسابقات تنیس روی میز تور جهانی بلژی و دربخش دو نفره این رقابت‎ها، شنبه شب ترکیب نیما و نوشاد عالمیان در دیدار نهایی با برتری برابر تیم دوبل مجارستان ۳ بر یک پیروز شد و به عنوان قهرمانی دست یافت.

بعد از این قهرمانی نیما عالمیان طی گفتگویی اظهارداشت: این برای نخسین‎بار است که در یک تورنمنت بین‎المللی و در بخش دوبل، تیمی از ایران صاحب عنوان نخست و جام قهرمانی می‏شود. در تور جهانی بلژیک موفق شدیم همه تیم‎ها را ببریم و قهرمان شویم.

وی با ابراز خرسندی از قهرمانی کسب شده خاطرنشان کرد: اینکه بردیم و قهرمان شدیم خیلی خوب است اما هدف اصلی این است که زیبایی‎های تنیس روی میز را با این قهرمانی‏ها بیشتر و بهتر نشان دهیم.

ملی‎پوش تنیس روی میز ایران و برادر کوچکتر نوشادعالمیان گفت: بازی در کنار برادرم کار را برای بازی خوب و پیروز شدن در آن آسان‎تر کرده است.

نیما عالمیان در پایان گفت: در بازگشت به ایران باید تمرینات‏مان را به طور جدی ادامه دهیم چون ما برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا آماده می‎شویم.

به گزارش مهر، مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا از ۴ مهرماه در تایلند آغازخواهد شد.