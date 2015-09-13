به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب مسابقات تنیس روی میز تور جهانی بلژی و دربخش دو نفره این رقابتها، شنبه شب ترکیب نیما و نوشاد عالمیان در دیدار نهایی با برتری برابر تیم دوبل مجارستان ۳ بر یک پیروز شد و به عنوان قهرمانی دست یافت.
بعد از این قهرمانی نیما عالمیان طی گفتگویی اظهارداشت: این برای نخسینبار است که در یک تورنمنت بینالمللی و در بخش دوبل، تیمی از ایران صاحب عنوان نخست و جام قهرمانی میشود. در تور جهانی بلژیک موفق شدیم همه تیمها را ببریم و قهرمان شویم.
وی با ابراز خرسندی از قهرمانی کسب شده خاطرنشان کرد: اینکه بردیم و قهرمان شدیم خیلی خوب است اما هدف اصلی این است که زیباییهای تنیس روی میز را با این قهرمانیها بیشتر و بهتر نشان دهیم.
ملیپوش تنیس روی میز ایران و برادر کوچکتر نوشادعالمیان گفت: بازی در کنار برادرم کار را برای بازی خوب و پیروز شدن در آن آسانتر کرده است.
نیما عالمیان در پایان گفت: در بازگشت به ایران باید تمریناتمان را به طور جدی ادامه دهیم چون ما برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا آماده میشویم.
به گزارش مهر، مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا از ۴ مهرماه در تایلند آغازخواهد شد.
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