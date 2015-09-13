۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۱۷

رقابتهای جام جهانی والیبال - ژاپن؛

لهستان با ذخیره‌های خود از سد ونزوئلا هم گذشت

تیم ملی والیبال لهستان در ادامه پیروزی‌های خود در جام جهانی از سد ونزوئلا گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی و الیبال لهستان صبح امروز شنبه در ادامه رقابتهای جام جهانی ژاپن به مصاف ونزوئلا رفت و این تیم را با حساب ۳ بر یک از پیش روی برداشت. لهستان ست اول را ۲۷ بر ۲۵ واگذار کرد اما در سه ست بعدی به ترتیب با امتیازات ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۳ پیروز شد.

استفان آنتیگا تیم لهستان در این بازی به یاران اصلی خود استراحت داده بود. بارتوژ کورک، میخال کوبیاک، پیوتر نوواکوفسکی و ماتیوژ بینیاک بازیکنانی بودند که در این بازی به میدان نرفتند. کونارسکی هم از تیم لهستان با کسب ۲۲ امتیاز به عنوان امتیازآورترین بازیکن میدان معرفی شد.

