اسامی فرآورده های غذایی غیرمجاز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه‌ای واحدهای تولیدی، شربت سکنجبین -شهد گل محمدی- انواع عرقیات گیاه با نام تجاری معطر، شیره کشمش به سفارش شاهرخ صنعتی با نام تجاری سهند، کیسه فریزر با نام تجاری لاچین را غیرمجاز و تقلبی معرفی کرد.

در این اطلاعیه همچنین زعفران با نام تجاری گل چین، پودر زعفران با نام تجاری جلوه حیات، شیرین گندمک با نام تجاری سارونه، ادویه جات با نام تجاری بهچین طعام و عرقیات گیاهی با نام تجاری شمیم بهار به دلیل عدم ارائه مستندات مورد نظر اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو غیرمجاز شمرده می‌شوند.

این اطلاعیه به آبلیموهای با برند خرداد و سودا نیز به عنوان محصول غیر مجاز در سطح عرضه اشاره کرده است که به دلیل عدم انطباق‌های نتایج آزمایشگاهی و همچنین عدم وجود حداقل تجهیزات و مستندات از سوی کمیته فنی تا اطلاع ثانوی تعلیق پروانه شده‌اند.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو در ادامه با اعلان اینکه این معرفی اسامی به قصد مبارزه با ارائه محصولات غیر مجاز در سطح عرضه صورت می‌گیرد؛ از افرادی که محصولات نامبرده را در مراکز فروش مشاهده می‌کنند خواست که معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و نیروی انتظامی را مطلع سازند تا نسبت به جمع‌آوری آنها اقدام لازم را به عمل آورند.

شماره تلفن ۶۶۴۰۵۵۶۹ روابط عمومی سازمان آماده دریافت مشخصات مکان‌های عرضه فرآورده‌های غیرمجاز است.