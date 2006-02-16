اسماعيل هنيه نخست وزير احتمالي تشكيلات خودگردان فلسطين

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، اسماعيل هنيه رئيس فهرست تغيير و اصلاح وابسته به جنبش حماس اعلام كرد :" اين جنبش امروز دعوتنامه رسمي براي سفر به روسيه دريافت كرده است و جنبش حماس نيزاين دعوت را پذيرفته است".

وي همچنين به اين موضوع اشاره كرد كه هيئتي از حماس به زودي ازمسكو پايتخت روسيه ديدن مي كنند. هنيه به زمان دقيق اين سفر هيچ اشاره اي نكرد.

اين رهبر حماس تصريح كرد :"هيئتي كه ازمسكو ديدن مي كند شامل رهبران اين جنبش از داخل و خارج مي شود".

وي درادامه مصاحبه خود با خبرگزاري فرانسه اعلام كرد:" نخست وزير آينده فلسطين ازبين رهبران منتخب حماس درنوارغره انتخاب مي شود".

اين درحالي است كه يك مقام مسئول در جنبش حماس اظهارداشت:" رايزني هايي بين سران اين جنبش درنوارغره براي انتخاب نخست وزير آينده فلسطين درحال انجام است كه به احتمال زياد اسماعيل هنيه رئيس فهرست تغيير و اصلاح وابسته به حماس براي اين سمت انتخاب شود".

روزگذشته ايهود اولمرت كفيل نخست وزيري رژيم صهيونيستي تهديد كرد اگر ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان بپذيرد كه نخست وزيرحماس شود، تمامي روابط تل آويو با فلسطيني ها قطع خواهد كرد.