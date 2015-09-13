حضور کارشناسان امنیتی و نظامی در جلسات آینده کمیسیون برجام

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل کوثری در گفت‌وگو با برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌و‌گو، در مورد حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در جلسه روز یکشنبه این کمیسیون تصریح کرد: در این کمیسیون تلاش شده از شخصیت های مرتبط با مذاکرات هسته‌ای در دوره های مختلف دعوت شود. مثلا تصمیم داشتیم از علی لاریجانی که زمانی مسئولیت مذاکرات هسته‌ای را بر عهده داشت نیز برای حضور در جلسه کمیسیون دعوت کنیم که این موضوع به سفر وی به نیویورک و شرکت در اتحادیه بین المجالس جهان همزمان شد.

وی افزود: در ادامه در جلسات مختلف از تیم فعلی و قبلی مذاکره کننده برای ارائه توضیحات و پاسخگویی برخی ابهامات و سوالات دعوت به عمل آمد، در همین راستا اعضای کمیسیون از تاسیسات نطنز و فردو نیز بازدید کردند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در جلسه روز یکشنبه صبح کمیسیون برجام بار دیگر سعید جلیلی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی حضور پیدا خواهد کرد، خاطر نشان کرد: در بعد از ظهر روز یکشنبه نیز ظریف برای پاسخگویی و ارائه توضیحات در جمع اعضای کمیسیون برجام حضور خواهند داشت.

کوثری در پاسخ به این سوال که چرا این شخصیت ها همزمان در جلسه کمیسیون برجام حضور پیدا نمی کنند، توضیح داد :ما نمی خواهیم این تصور ایجاد شود که در کمیسیون به دنبال برگزاری مناظره هستیم، ما قصدمان گرفتن اطلاعات شفاف و روشن جهت اتخاذ تصمیم است و به همین بابت از شخصیت های مختلف مرتبط با موضوع برای حضور در کمیسیون دعوت می کنیم.

وی با بیان اینکه در روز دوشنبه نیز اعضای کمیسیون برجام از راکتور آب سنگین اراک بازدید خواهند کرد، در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود این کمیسیون از یوکیو آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای حضور در تهران و شرکت درجلسه این کمیسیون دعوت به عمل آورده است، خاطر نشان کرد: من در همه جلسات کمیسیون برجام حضور داشتم و چنین بحثی اصلا مطرح نشده است.

این نماینده مجلس همچنین از حضور کارشناسان امنیتی، ‌نظامی و حقوقی در جلسات آینده کمیسیون ویژه بررسی برجام خبر داد.