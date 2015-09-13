محمد برخورداری برترین مبتهل کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نوزدهمین دوره مسابقات سراسری ابتهال، مدیحه سرایی و همخوانی قرآن کریم در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی برگزار شد و محمد برخورداری به مقام نخست این رقابت‌ها در رشته ابتهال دست یافت.

بر اساس اعلام هیات داوران؛ محمد برخورداری از تهران، حبیب صداقت از تهران، جواد رفعتی از قزوین، حسن مختاری از یزد و محمد محمدزاده از آذر به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را به دست آوردند.

گفتنی است در مراسم تجلیل از مبتهلین به ترتیب به نفرات اول تا پنجم یک جلد کلام الله مجید؛ لوح تقدیر و ۱۵ ، ۱۴، ۱۳، ۱۲ و ۱۱ میلیون ریال اهدا شد.