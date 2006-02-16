سازمان ملل بر تعطيل شدن زندان گوانتانامو تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، پنج كارشناس مستقل كه به عنوان ناظران كميسيون حقوق بشرسازمان ملل كار مي كنند در گزارش خود اعلام كرده اند " آمريكا بايد بازداشتگاه پايگاه دريايي گوانتانامو را بدون ائتلاف وقت بيشتر تعطيل نمايد.



در اين گزارش 54 صفحه اي همچنين آمده است كه آمريكا "بايد به سرعت همه بازداشت شدگان پايگاه گوانتانامو را محاكمه و يا طبق پيمان بين المللي حقوق بشر " بايد آنها را بدون فوت وقت بيشتر آزاد كند" .

در اين گزارش همچنين آمده است پيش از برگزاري يك دادگاه بين المللي كارآمد، توجهات بايد به محاكمه مظنونان تروريستي معطوف شود .



دراين سند كه پيش نويس آن روز جمعه منتشر آمده است : رفتار آمريكا با بازداشت شدگان ناقض حقوق سلامت روحي و جسمي آنها است كه مي توان آن را شكنجه محسوب كرد.

پس از انتشار پيش نويس اين گزارش ، آمريكا با انتقاد ازاين گزارش ، آن را يك ارزيابي بي اساس خواند و اعلام كرد كه نويسندگان آن هرگز از اين زندان كه بيشتر زندانيان آن پس از حملات يازده سپتامبر در افغانستان بازداشت شده اند، بازديد نكرده اند .



در آخرين نسخه از اين گزارش كه در ژنو انتشار يافت گزارشگران ويژه همچنين واشنگتن را به نقض پيمانهاي بين المللي حقوق بشر درباره ممنوعيت بكارگيري شكنجه متهم كردند .



در اين گزارش آمده است : تلاش هاي آمريكا براي تعريف دوباره شكنجه در چارچوب مبارزه عليه تروريسم كه به بكارگيري تكنيك هاي خاص بازجويي اجازه مي دهد ، قابل قبول نيست زيرا اين اعمال تحت تعريف قابل قبول بين المللي شكنجه محسوب مي شوند.