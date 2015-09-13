۹ شهرستان چهارمحال و بختیاری و دو سینما/ رنج سفر برای دیدن فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، اکران فیلم محمد رسولالله(ص) بر روی پردههای سینما و استقبال از این فیلم کمبود سینما و محرومیت این استان در داشتن پرده سینما را بار دیگر بهوضوح نشان داد.
چهارمحال و بختیاری هماکنون در دو شهر بزرگ خود(شهرکرد و بروجن) دارای سینما است که هر دو فیلم محمد رسولالله را بر روی پردههای سینمای خود اکران کردهاند و این در حالی است که از ۹ شهرستان چهارمحال و بختیاری تنها دو شهرستان دارای سینما هستند و مردم شهرستانهای دیگر مجبور به سفر برای مشاهده فیلم هستند.
بسیاری از مردم چهارمحال و بختیاری به علت نبود سینما به شهرهای دیگر ازجمله شهرهای خود استان و یا شهرهای استان اصفهان سفر میکنند و از سینماهای این مناطق استفاده میکنند.
اکرام فیلم محمد رسولالله بهوضوح این موضوع کمبود سینما را در استان چهارمحال و بختیاری را نشان داد که بسیاری از اهالی روستاها و شهرستانهای دوردست چهارمحال و بختیاری با صرف هزینههای بسیاری و خطرات جاده خود را به سینماها شهرهای بزرگ استان و یا استان همجوار رساندند و از سینماهای این مناطق استفاده کردهاند.
جدا از اینکه مردم در چهارمحال و بختیاری برای محرومیت و کمبود سینما مجبور به سفر هستند، بسیاری از فیلمهای روز سینما نیز در چهارمحال و بختیاری اکران نمیشود.
لردگانیها برای مشاهده فیلم محمد رسول الله مجبور به سفر شدند
یکی از شهروندان شهرستان لردگان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اکران فیلم محمد رسولالله در سینمای بروجن، اظهار داشت: بسیاری از جوانان و مردم شهرستان لردگان برای مشاهده فیلم محمد رسولالله مجبور شدند که مسافت شهر لردگان - بروجن که حدود ۱۰۰ کیلومتر هستند را طی کنند و از سینمای این شهر استفاده کنند.
حسنی ساطع لردگانی گفت: لردگان درگذشته دارای سالن سینما بوده اما هماکنون سینما تعطیل است و مردم مجبور هستند مسافت شهر بروجن - لردگان را طی و از سینمای این شهر استفاده کنند.
وی تأکید کرد: جاده لردگان - بروجن پرخطرترین جاده استان چهارمحال و بختیاری است که تاکنون حوادث ناگواری در آن رخداده است و مردم مجبور هستند که باوجود خطرات جاده برای دیدن فیلم سفر کنند.
وی گفت: ضرورت دارد که در شهرستان لردگان چهارمحال و بختیاری نیز سینما راهاندازی شود تا مردم برای دیدن یک فیلم مجبور به سفر نشوند.
راه اندازی سینماهای کوچک در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توسعه سینماهای کوچک در چهارمحال و بختیاری موردتوجه قرار می گیرد، اظهار داشت: یک طرح برای توسعه سینماهای کوچک در سطح استان در نظر گرفتهایم و در حال برنامهریزی برای اجرای این طرح هستیم.
جواد کارگران عنوان کرد: در تلاش هستیم که از مجتمعهای فرهنگی و هنری ارشاد که در شهرستان استان وجود دارد، برای راهاندازی سینماهای کوچک بهره گرفته شود و تلاش شود که کمبود سینما در سطح استان را حل کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این طرح میتواند فرهنگ مشاهده فیلم در سینما را ترویج دهد و همچنین مشکل کمبود سینما و سفر برای مشاهده فیلم را در شهرستانهای استان چهارمحال و بختیاری حل کند.
وی گفت: بسیاری از فیلم ساختهشده از کشور با توجه به اینکه در مسیر اعتقادات و ارزشهای اسلامی مردم هستند از استقبال خوبی در سطح استان برخوردار هستند که نمونه آن فیلم محمد رسولالله بوده است که با استقبال خوبی از مردم روبرو شده است.
با تلاش بسیار موافقتهای در راستای راهاندازی سینماهای شهرستان فارسان و شهرستان شهرکرد را اخذ کردهایم که در تلاش هستیم که سینمای شهرستان فارسان و همچنین سینمای غدیر شهرکرد راهاندازی شودمسئول امور سینمایی و سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو سینما به سینماهای چهارمحال و بختیاری اضافه میشود.
شهرام فرجی ادامه داد: با تلاش بسیار موافقتهای در راستای راهاندازی سینماهای شهرستان فارسان و شهرستان شهرکرد را اخذ کردهایم که در تلاش هستیم که سینمای شهرستان فارسان و همچنین سینمای غدیر شهرکرد راهاندازی شود.
وی ادامه داد: با راهاندازی این دو سینما، سینمای های استان چهارمحال و بختیاری از دو سینما به چهار سینما ارتقا پیدا میکند و بسیاری از مشکلات موجود در خصوص کمبود سینما و پخش نشدن بسیاری از فیلمهای روز کشور حل میشود.
مسئول امور سینمایی و سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: سینما شهر فرخ شهر نیز برای فعال شدن و گرفتن تجهیزات نیز پیشنهادشده است که راهاندازی سینمای این شهر نیز جمعیت بسیاری از بخش فرخ شهر را پوشش میدهد.
خبرنگار: سید محمد رضا موسوی
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