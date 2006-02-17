كوبا اصلي ترين حريف ايران است/ بهترين نفرات را در اختيار داريم

اميرتوكليان مربي اسبق تيم ملي كشتي ايران درگفت وگو با خبرنگار ورزشي "مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهار داشت: كوبا اصلي ترين حريف ايران است كه با توجه به عدم حضوربزرگان روسيه و تركيه مي تواند براي تصاحب مقام اولي جام با ايران رقابت كند.

وي درادامه گفت: تيم ايران ازبهترين نفرات حال حاضر كشتي ايران تشكيل شده واميدوارم بتواند مقام قهرماني اين دوره مسابقات را ازآن خود كند.

توكليان با بيان اينكه مسابقات جام جهاني ساري ازرسمتي برخوردارنيست گفت: اين مسابقات براي تيم هاي پيشرفته تداركاتي و كسب تجربه دارد و ايران مي تواند ازاين موقعيت استفاده كند.

مسابقات جام جهاني ساري 29 بهمن ماه درساري برگزار خواهد شد.