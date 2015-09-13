به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، جرج کلونی در این نشست گفت حرفهای دونالد ترامپ برای ریاست جمهوری و خطاب کردن مهاجران مکزیکی به عنوان متجاوز و جنایتکار، دیوانهوار است. وی افزود: هر کسی که چنین حرفهای ناشکیبایانهای به زبان بیاورد باید بداند تاریخ به او خواهد خندید و این دقیقا همان کاری است که اتفاق میافتد.
کلونی به عنوان تهیه کننده این فیلم جدید با عنوان «برند ما بحران است» در جشنواره تورنتو ظاهر شد. دیوید گوردون گرین این اثر سینمایی را کارگردانی کرده و فیلم، اثری کمدی با بازی ساندرا بولاک است.
بولاک در نقش یک فعال انتخاباتی ظاهر شده که به بولیوی دعوت شده تا به سناتوری که میخواهد وارد انتخابابت ریاست جمهوری شود، کمک کند. این فیلم بر مبنای یک فیلم مستند از سال ۲۰۱۵ به همین نام ساخته راشل بوینتون است که با تمرکز بر رقابت انتخاباتی گونزالو سانچز دی لوزادا که سال ۲۰۰۲ انتخابات ریاست جمهوری بولیوی را برد، ساخته شده است.
بولاک هم در این نشست حضور داشت و گفت این فیلم درباره کسب و کاری است که نشان میدهد ما به عنوان مردم چطور به عنوان مشتری مطرح هستیم. وی گفت: ما باید شروع به گرفتن حق خودمان بکنیم و ببینیم واقعیتها چه هستند، تا این که اجازه بدهیم افکارمان را خرید و فروش کنند.
در فیلمنامه شخصیتی که بولاک بازی میکند برای یک مرد نوشته شده بود، اما با انتخاب بولاک برای بازی در این نقش، شخصیت اصلی به زن بدل شد. این شخصیت در عین حال که باهوش است، اما افسرده و معتاد به الکل هم هست و بولاک گفت: در حالی که این شخصیت هیچ علاقهای به بچه داشتن ندارد، میتوان متوجه شد که فیملنامه ابتدا برای یک مرد نوشته شده بود.
بولاک افزود: ما زنها از زندگی، رویاها و کار هیجانزده میشویم. حالا گاهی اوقات شامل حال بچه هم میشود و گاهی نمیشود. ما پیچیده هستیم. مخلوقات کوچک دیوانه... و به همین دلیل شایسته این هستیم که داستانهایی باشند که به انعکاس این خصلتها بپردازند.
وی افزود: نقشی که من بازی کردم شخصتی باهوش است، دوست دارد سفر کند و کارهایی هم برای خودش انجام بدهد اما می تواند همه این کارها را مدتی طولانی انجام دهد؟
کلونی هم به شوخی گفت: بعدش هم میرویم فیلم «۱۲ زن خشمگین» را میسازیم.
کلونی در پاسخ به این سوال که اگر قرار بود یکی از نقشهایی که بولاک بازی کرده برای یک مرد نوشته میشد، او دوست داست در کدامشان بازی کند؟ وی در پاسخ گفت: هه میدانیم که باید «دختر شایسته اخلاق» باشد.
فیلم «برند ما بحران است» در تورنتو برای اولین بار اکران شد و بنجامین لی منتقد گاردین در نقد خود به این فیلم ۳ ستاره از ۵ ستاره داد.
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