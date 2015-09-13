مرتضی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اذعان به دغدغه جدی اشتغال به ویژه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در اردبیل تصریح کرد: برای کاهش نرخ بیکاری نیازمند تعامل جدی دستگاه های دولتی هستیم و این مهم از عهده یک یا دو دستگاه خارج است.

وی به ضرورت احصا نیازهای کلی آموزش استان و متناسب سازی رشته های دانشگاهی تاکید کرد و افزود: به عنوان مثال حوزه های مختلف از جمله جهاد دانشگاهی می تواند تقاضای خود را طرح کند و با تامین اعتبار آن دانشگاه دوره مورد تقاضا را اجرا کند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی با تاکید به اینکه در حوزه آموزش به نیاز و اقتضائات توجه نمی شود، متذکر شد: هر توسعه آموزشی به معنی اشتغال زایی نیست و در برخی مواقع توسعه رشته ها بی توجه به نیازهای موجود بوده است.

ابراهیمی سیاست دانشگاه محقق اردبیلی را متناسب سازی رشته ها با نیاز استان به ویژه نیاز صنعت و تولید دانست و تاکید کرد: به ویژه برقرار کردن ارتباط با بخش صنعتی با هدف اشتغال زایی به جد مورد تاکید است.

وی به ضرورت بهره گیری از طرح آمایش آموزشی استان در بازتعریف نیازها تاکید و اضافه کرد: آمایش می تواند متناسب با جمعیت و نیازهای سرزمین نسبت به تعریف نیاز آموزشی به عنوان یک بازوی یاری گر کمک رسان باشد.

به گفته معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی به ضرورت همکاری و مشارکت دستگاه های دولتی با دانشگاه نیز تاکید کرد و بیان داشت: دستگاه های دولتی باید بتوانند به دانشگاه کمک کنند تا وظیفه خود را به شکل مطلوب ایفا کند.

وی در خصوص آمادگی این دانشگاه برای پذیرش دانشجویان جدید از ایجاد امکان ثبت نام اولیه غیر حضوری برای دانشجویان خبر داد و افزود: مدارک دانشجویان طی هفته گذشته نیز به صورت حضوری دریافت شد.