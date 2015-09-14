۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۶:۲۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ردوبدل شدن پول‌های زیرمیزی مدیران ومسئولان فوتبال رابه مجلس کشاند

رئیس فراکسیون ورزش مجلس اعلام کرد که در دو هفته ابتدایی مهرماه با دعوت از مدیران و مسئولان فوتبال به دنبال راهکاری جهت از بین بردن پول‌های زیر میزی خواهیم بود.

مقداد نجف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: فراکسیون ورزش که بزرگترین فراکسیون مجلس از نظر تعداد اعضا هم هست، به ماجرای پول‌های زیر میزی رد و بدل شده در فوتبال ورود خواهد کرد.

نجف‌نژاد نماینده مردم بابلسر در مجلس اعلام کرد که در دو هفته ابتدایی مهرماه با دعوت از مدیران و مسئولان فوتبال به مجلس از آنها بابت پرداخت‌های زیرمیزی به برخی بازیکنان سوال خواهیم کرد و آنها باید در این رابطه پاسخ‌ها و راهکارهای قانع کننده‌ای داشته باشند.

نجف نژاد تاکید کرد که در این دیدارها که به صورت هم اندیشی و حضور همزمان مدیران خواهد بود به دنبال راهکاری برای از بین بردن رد و بدل شدن این پول های زیر میزی خواهیم بود.

