نام «هات داگ» چطور انتخاب شد؟

«جوان و تاریخ» نوشت: نام دیگر هاتداگ، «فرانکفورتر» است که آن را از نام شهر فرانکفورت در کشور آلمان برداشت کردهاند؛ چراکه این غذا ابتدا در آنجا طبخ میشد و مورد استفاده قرار میگرفت.
از آنجا که آلمانیها در تاریخ خود همیشه متهم به استفاده از گوشت سگ به عنوان غذا بودند، این نام هم احتمالاً کنایهای تاریخی به آلمانها برای ساختن این سوسیسها از گوشت این حیوانات بود.
تا قبل از جنگ جهانی اول، به هات داگ، فرانکفورتر میگفتند؛ اما با آغاز جنگ، به دلیل عواطف ضد آلمانی، برای کنایه به آنها نام این غذا به هات داگ تغییر داده شد.
تقریباً پس از پایان جنگ بود که این نام رواج پیدا کرد و دیگر همگان از آن استفاده میکردند. هات داگ به شکل امروزی آن در حدود سال ۱۸۶۰ و در ایالات متحده آمریکا پخته شد اما همچنان اصالت آلمانی خود را حفظ کرد.
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