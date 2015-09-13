وضعیت ۱۰ مصدوم حادثه مسجدالحرام

دکتر ایرج حریرچی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: ۴ نفر از زائران ایرانی حادثه دیده در بیمارستان های هلال احمر در مکه بستری هستند که بزودی ترخیص می شوند.

به گفته وی، ۶ نفر از زائران نیز برای انجام عمل جراحی در بیمارستان های عربستان سعودی بستری هستند که طی چند روز آینده مرخص می شوند.

حریرچی تاکید کرد: وزارت بهداشت مسئول اعلام وضعیت مجروحان حادثه و سازمان حج و زیارت مسئول اعلام تعداد کشته هاست.

جمعه گذشته بر اثر وقوع طوفان در مکه مکرمه و سقوط جرثقیل در مسجدالحرام، ۵ زائر ایرانی کشته و تعدادی مجروح شدند. از ۷ زائر ایرانی نیز هنوز خبری در دست نیست. از ۳۲ مجروح ایرانی شناخته شده ۲۲ نفر مداوا شده و ۱۰ نفر در بیمارستان های هلال احمر و عربستان سعودی بستری هستند.

این حادثه طبق اعلام عربستان بیش از ۱۰۰ کشته و حدود ۲۴۰ زخمی داشته است.