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۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۳۰

سخنگوی وزارت بهداشت عنوان کرد؛

وضعیت ۱۰ مصدوم حادثه مسجدالحرام

وضعیت ۱۰ مصدوم حادثه مسجدالحرام

سخنگوی وزارت بهداشت، وضعیت ۱۰ زائر ایرانی حادثه مسجد الحرام را که در بیمارستان بستری هستند، تشریح کرد.

دکتر ایرج حریرچی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: ۴ نفر از زائران ایرانی حادثه دیده در بیمارستان های هلال احمر در مکه بستری هستند که بزودی ترخیص می شوند.

به گفته وی، ۶ نفر از زائران نیز برای انجام عمل جراحی در بیمارستان های عربستان سعودی بستری هستند که طی چند روز آینده مرخص می شوند.

حریرچی تاکید کرد: وزارت بهداشت مسئول اعلام وضعیت مجروحان حادثه و سازمان حج و زیارت مسئول اعلام تعداد کشته هاست.

جمعه گذشته بر اثر وقوع طوفان در مکه مکرمه و سقوط جرثقیل در مسجدالحرام، ۵ زائر ایرانی کشته و تعدادی مجروح شدند. از ۷ زائر ایرانی نیز هنوز خبری در دست نیست. از ۳۲ مجروح ایرانی شناخته شده ۲۲ نفر مداوا شده و ۱۰ نفر در بیمارستان های هلال احمر و عربستان سعودی بستری هستند.

این حادثه طبق اعلام عربستان بیش از ۱۰۰ کشته و حدود ۲۴۰ زخمی داشته است.

کد مطلب 2914239
حبیب احسنی پور

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