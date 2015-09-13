نایب قهرمانی آریا گرانول قم در لیگ تنیس آینده سازان کشور

غلامرضا خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم تنیس آریا گرانول قم که در رقابت‌های لیگ تنیس آینده سازان کشور شرکت کرده بود در ‌‌نهایت با کسب عنوان نایب قهرمانی به کار خود پایان داد.

وی افزود: آریا گرانول در دیدار نهایی این رقابت‌ها که روز گذشته در تهران برگزار شد به دیدار باشگاه آپت تهران رفت و با شکست ۲ بر یک برابر این تیم به عنوان نایب قهرمانی این مسابقات رضایت داد.

رئیس هیئت تنیس استان قم گفت: آریا گرانول در تمامی مسابقات خود پیش از دیدار نهایی به پیروزی رسیده بود اما همانند مرحله اول این مسابقات در فینال برابر آپت بازنده شد تا برای نخستین بار یک تیم قمی صاحب عنوان نایب قهرمانی لیگ بر‌تر آینده سازان شود.

خانی بیان داشت: ئر این مسابقات ۱۴ تیم حضور داشتند و در ‌‌نهایت تیم‌های آپت تهران، آریاگرانول قم، آکادمی آپت، استتقلال یک، استقلال ۲، امیران ارومیه، استقلال ۳، خاتم قم، ویونا اسپرت قم، آکادمی تنیس ارومیه، آکادمی تنیس البرز، کارخانجات سنگ صالح قم، آکادمی تنیس قزوین و پایا چوب تبریز در جایگاه‌های اول تا چهاردهم ایستادند.

وی عنوان کرد: در پایان این مسابقات با حضور مربی کروات تیم‌های ملی پایه تنیس، تونی اندروئیچ تنیسور اهل کرواسی و علی اصغر غمناک رئیس سازمان لیگ تنیس کشور به نفرات بر‌تر تندیس و احکام قهرمانی اهدا شد.

رئیس هیئت تنیس استان قم تصریح کرد: علاوه بر تیم آریا گرانول تیم‌های خاتم، ویونا اسپورت و سنگ صالح نیز به نمایندگی از استان قم در این مسابقات حضور داشتند که با توجه به توان خود عملکرد قابل قبولی از خود بر جای گذاشتند.

خانی افزود: استان قم با وجود تعداد بسیار کمی زمین تنیس در تنیس پایه کشور یک قطب به حساب می‌آید و در صورتی که نیازهای اولیه این رشته در قم مرتفع شود تنیس قم می‌تواند نقش پررنگ و معتبرتری در عرصه ملی ایفا کند.