به گزارش خبرنگار مهر، بازخوانی اندیشه حضرت امام خمینی(ره)، نشان می دهد که جهانی اندیشی یکی از مولفه های اصلی تفکری است که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد. اهتزاز پرچم توحید در سراسر جهان و جمله معروف «جنگ ما جنگ عقیده است، مرز و جغرافیا نمی شناسد.» موید نگاه جهانی حضرت امام(ره) به آرمانهای انقلاب است. از این رو برای بررسی نگاه جهانی امام خمینی به سراغ حجت الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا پیروزمند، قائم مقام فرهنگستان علوم اسلامی قم رفتیم تا با وی درباره جهانی اندیشی گفت و گو کنیم که حاصل آن اکنون پیش روی شماست؛

*مسأله جهانی اندیشی اسلام و انقلاب اسلامی چقدر در مسائل کشور می تواند فرصت ساز باشد و همچنین چه فرصتهایی را در برابر ایران قرار داده است؟

جهان­ شمولی انقلاب اسلامی ایران و جهانی ­بودن ایده انقلاب اسلامی ریشه در ایده اسلام دارد و کسانی که این ایده را نمی ­پسندند و معتقدند ایران باید در کناری نشسته و تنها به فکر مردم خود باشد، بینش صحیحی از اسلام ندارند. اسلام یک دین جهان ­شمول است و برای همه جهان برنامه دارد؛ با طرح تفکر مهدویت در اندیشه شیعی بر این مسأله تاکید شده است که اسلام برای آینده جامعه بشری برنامه دارد و ولایت جامع الهی در مقطعی بر بشر اجرا خواهد شد.

بنابراین تلاش ما برای جهانی­ شدن بر این اساس بنا شده است. اگر ما تلقی عمیق­ تر و وسیع تری نسبت به اسلام داشته باشیم می ­توانیم یک برداشت صحیح از انقلاب اسلامی داشته باشیم. این انقلاب نه تنها برای ایران بلکه برای همه مسلمانان منطقه یک برنامه اساسی دارد و چهره منفور و بزک­ شده کشورهای استعماری و استکباری را به همه کشورهای ضعیف نشان داده است.

*در سی و شش سال گذشته کشورهای غربی با روش­های مختلف در برابر جمهوری اسلامی ایستاده ­اند، شما فکر می­ کنید از این اندیشه جهان­شمولی استفاده کرده ­اند؟

همه کشورها در برابر رقبای خود صف آرایی می­ کنند. زمانی که یک تفکر یا مذهب راه و روشی برای جایگزین ­شدن به جای اندیشه دیگر ارایه می­ کند طبیعی است که آن کشور به مقابله با آن برخیزد. در جبهه انقلاب اسلامی نیز دیدگاه جهانی است. نظام سلطه درست است که یک چهره نظامی و قدرتمندانه دارد اما پشت این چهره، یک ایده فرهنگی وجود دارد و آن القاء ایده سبک زندگی به ملتهاست.

آنها می­ خواهند مفهوم عدالت و آزادی را به سایر کشورها ارسال کنند؛ آن هم با استفاده از سازمان­های بین ­المللی و مردمی؛ بنابراین آنها به دنبال ساخت یک روش برای خوب زیستن بشر هستند و زمانی که می ­بینند یک ساختار جدید در دنیا نه تنها روش بهتری برای سبک زندگی ارایه می­ کند بلکه یک الگوی متفاوت از زیستن را در برابر بشریت قرار می ­دهد و نظام سلطه نمی تواند آن را در خود هضم کند آنگاه به مقابله با آن برمی­ خیزد.

*هدف نهایی تقابل نظام سلطه با جمهوری اسلامی به عنوان یک الگوی رقیب چه بوده است؟

تمامی تلاشی که در سال­های پس از انقلاب وجود داشته و در قالب حمله نظامی با استفاده از صدام و بعد از آن تحریم­ها و فشارهای اقتصادی که برای مقابله با اندیشه سیاسی فرهنگی ایران دنبال کردند در این راستا بوده تا الگو­بخشی ایران را از بین ببرند و افکار عمومی دنیا و حتی مردم ایران را به این سو هدایت کنند که هیچ الگویی به جز الگوی لیبرالسم در جامعه جهانی قابل اجرا نخواهد بود.

کسانی که به عنوان نخبگان سیاسی به دنبال پذیرش و القای این تفکر هستند که ما باید به دنبال تعامل با دنیا باشیم و با همان الگوی سایر کشورها با دنیا رفتار کنیم در حقیقت در حال از بین بردن نقطه ثقل جمهوری اسلامی هستند.

باید بدانیم که جمهوری اسلامی هیچ گاه به دنبال قطع رابطه با دنیا نبوده اما حاضر به پذیرش الگوهای ارتباط بر اساس استعمار و استکبار هم نیست؛ بلکه بر اساس الگوی گفتگوی متقابل و هم تراز، حاضر به همکاری با تمامی کشورهای جهان است. ایران ثابت کرد که می­ توان الگوی دیگری به جز لیبرالسم را در دنیای امروز تجربه کرد و حتی زندگی بهتری نیز داشت؛ این اندیشه برگرفته از فرهنگ مقاومتی است که از ائمه(ع) به ما رسیده است.

*کدام یک از مولفه ­های انقلاب اسلامی قابلیت صدور به دنیا را دارد؟

همان طور که عرض کردم امام(ره) ایده روشنی داشتند و آن این بود که پرچم لا اله الا الله را بر قلل رفیع دنیا به اهتزاز در خواهیم آورد؛ این اندیشه به اتکای چه فرهنگی ایجاد می­ شد؟ این بیان امام که این پرچم باید به دست ما به اهتزاز درآید یک نکته مهم دارد که پاسخ شما در آن است. امام نشان داد که پرچم لا اله الا الله در برابر بت­های رنگارنگ بشر امروز قرار دارد که در برابر خود ایجاد کرده است. پیام جمهوری اسلامی این است که انسان خودش را بیابد و نه خود را کمتر از سایر اشیاء دنیا بداند و نه خود را به جای خدا بپرستد.

پیام برجسته انقلاب اسلامی به دنیا توحید، عدالت و برابری است. این عدالت و برابری جز با بندگی خدا اتفاق نخواهد افتاد؛ این­ها البته مفاهیمی هستند که نظام اسلامی برای بسط و گسترش خودش از آنها استفاده می­ کند البته لازم است الگوهای نظام اسلامی برای کارآمدی بیشتر و همچنین گسترش خود آنرا طراحی و برای اجرا از آن بهره ببرد.

*جمعیت­‌های دانشجویی و حوزوی چگونه می­ توانند برای اشاعه این اندیشه متعالی در حوزه جهانی اندیشی اسلامی عمل کنند؟

اگر میدان مواجهه اصلی خود را با نظام سلطه همان نظام فرهنگی بدانیم در آن صورت جامعه دانشگاهی و حوزوی به عنوان مهم­ترین نهادهای علمی فرهنگی کشور مسئولیت سنگینی خواهند داشت. طبیعتاً اخلاق اجتماعی، فقه اجتماعی، ارایه به ­هنگام و متقن از سوی حوزه علمیه این امکان را فراهم می­ کند که نظام اسلامی به پشتوانه آنها تفکراتش را در جامعه بین الملل اجرایی کند. اگر علوم انسانی دچار تحول شود در آن صورت می توان به مقابله با اندیشه استکباری و لیبرال رفت.

این سؤال مطرح است که چرا برخی از اندیشه ­ها کم بین و ضعیف هستند و نمی­ توانند مقابل اندیشه غربی بایستند. یکی از دلایل آن موضوع شناسی غلط است که توان اشتباهی از خود و دشمن در نظر می­ گیرد. این اتفاق نامبارک محصول کارشناسی نامبارک است و کارشناسی ضعیف ماحصل علوم انسانی نامناسب است.

اگر علوم انسانی متناسب با اندیشه اسلامی متحول نشده باشد آنگاه تجویز آنها در امتداد فرهنگ انقلاب اسلامی نخواهد بود. بنابراین دانشگاه و حوزه موظف هستند به منظور تحول علوم انسانی در راستای اندیشه اسلامی اقدام کنند. در آن صورت، هم امکان طراحی و هم تحقق الگوی متفاوتی از پیشرفت را شاهد خواهیم بود.

*آیا نگاه جهانی اندیشی که اسلام برای انقلاب به یادگار گذاشته است تاثیری در افزایش ضریب امنیت جامعه داشته است؟

این را می ­توان از رفتار دشمن و از واکنش­های آن دریافت. نظام استکباری به محوریت امریکا به شکل همه ­جانبه ای تلاش دارد تا ایران را به مسائل داخلی خود معطوف کند تا توان مسئولان از پرداختن به مسائل بیرونی منصرف شوند. این تلاش آنها به صراحت از سوی خودشان بیان می ­شود؛ این یعنی آنها به خوبی از ظرفیت­های اندیشه اسلامی باخبر هستند.

بنابراین مشاهده می کنیم که الگوی مردم سالاری دینی اجراشده در انقلاب اسلامی، با توجه به وضعیت اندیشه و فرهنگ کشورهای اسلامی، به آنها صادر می­ شود و آنها نیز از این الگوی مقابله با تفکر غربی استفاده می­ کنند. به همین جهت این گسترش و بسط باعث شده تا مرزهای مبارزه فرهنگی ـ سیاسی جمهوری اسلامی تنها به مرزهای ایران بسته نشود و در دشمن نیز با چالش بیشتری رو به رو شده است. هر گاه ما شعار جهانی را در دستور کار قرار دادیم، نظام سلطه مجبور به واگذاری امتیاز بیشتری به ما شده است.