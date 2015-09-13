مذاکره با خیرین برای تأسیس بنیاد دکتر «کاظمی آشتیانی»

دکتر حمید گورابی در خصوص آخرین وضعیت تاسیس بنیاد علمی زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی به خبرنگار مهر گفت: آیین نامه تاسیس این بنیاد در حدود هشت سال پیش در شورایعالی انقلاب فرهنگی مطرح شده بود ولی از آن زمان مسکوت مانده است.

وی با بیان اینکه قاعدتا راه اندازی یک بنیاد بدون بودجه اصلا مناسب نیست، گفت: از طرفی بنا نداریم که بنیادی با فعالیت های تجاری، راه اندازی کنیم چون راه اندازی یک بنیاد با این مبنا به انحراف کشیده می شود و نتیجه خوبی نخواهد داشت.

رئیس پژوهشگاه رویان عنوان کرد: باید برای تاسیس این بنیاد بودجه ای از یک منبع دولتی فراهم شود یا اینکه خیرین برای راه اندازی آن حمایت های لازم را به عمل بیاورند. البته با خیرین صحبت هایی در این زمینه شده است.

وی در خصوص فعالیت اصلی بنیاد دکتر کاظمی گفت: در این بنیاد به غیر مدیریت جایزه دکتر کاظمی می توانیم به اعطای گرنت، بودجه های تحقیقاتی و مواردی از این قبیل نیز بپردازیم.

گورابی با بیان اینکه گروهها و بنیادهایی وجود دارند که به یک طرح بعد از داوری، بودجه ای اختصاص می دهند تا به نتیجه برسد، گفت: ولی ما بنا داریم در بنیاد دکتر کاظمی چالش هایی به عنوان مثال در زمینه سلول های بنیادی مطرح کنیم و به افرادی که راهکاری برای رفع این چالش ارائه می کنند بودجه ای اختصاص دهیم.