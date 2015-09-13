به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، این سایت خبری به صورت اختصاصی اعلام کرده است ملیسا والاک در راس گروهی فیلمنامه «شاه شاهان» را که بر داستان زندگی محمدرضا پهلوی تمرکز دارد، می‌نویسد.

«گیت وی فیلمز» کار ساخت این فیلم را انجام می‌دهد و تاکنون به عنوان کارگردان از فردی نام نبرده است.

والاک که نویسنده نامزد اسکار است، نویسنده «آینه، آینه» هم بود. وی اکنون در حال کار با کارگردان «باشگاه خریداران دالاس» یعنی ژان-مارک ولی در پروژه «یانیس ژوپلین: وقتی می‌تونی بگیرش» است. پروژه دیگری که او در دست نوشتن دارد «رقصیدن با خود» برای کمپانی برادران وارنر است.

در فیلمنامه جدیدی که او به عنوان رییس گروه نویسندگانش انتخاب شده، رابطه محمدرضا پهلوی با آمریکا و مستنداتی که منجر به انقلاب شد، بررسی می‌شود.

پیش نویس این فیلمنامه را تری استون نوشته و او یکی از تهیه کنندگان «گیت‌وی فیلمز» برای تولید این فیلم خواهد بود.

استون در بیانیه‌ای که به این مناسبت منتشر کرده گفته است: شاه ایران یکی از چهره‌های دو قطبی تاریخ معاصر است که زمانی به عنوان مردی قدرتمند شناخته می‌شد.

«گیت وی فیلمز» یک کمپانی لندنی است.