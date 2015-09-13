به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، جشنواره «خانه‌ای برای زندگی» در فرهنگ‌سرای کوثر شهرداری کرمان برگزار می‌شود.

در این جشنواره، چهار همایش تخصصی هر روز از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه تا ۱۹ و ۳۰ دقیقه و همچنین کارگاه‌های مشاوره‌ گروهی و فردی برگزار می‌شود.

همایش‌های تخصصی این جشنواره شامل «ازدواج به شرط خوشبختی» ویژه‌ پسران، «ازدواج به شرط خوشبختی» ویژه‌ دختران، «حلقه‌ مفقوده‌ زوجین ـ روابط زناشویی» ویژه‌ خانم‌های متأهل و «حلقه‌ مفقوده زوجین ـ روابط زناشویی» ویژه آقایان متأهل است.

برگزاری غرفه‌های ورزش و سرگرمی و فروش لوازم ورزشی و موادغذایی سالم از دیگر برنامه‌های این جشنواره است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای مشاوره‌های گروهی در زمینه مذهبی، مهارت‌های زندگی و اقتصادی هر شب ساعت ۲۰ و برای مشاوره‌های فردی از ساعت ۱۷ تا ۱۹ و ۳۰ دقیقه به فرهنگ‌سرای کوثر مراجعه کنند.

این جشنواره از ۲۳ تا ۲۶ شهریور در فرهنگ‌سرای کوثر شهرداری کرمان واقع در خیابان شهید رجایی، جنب کتاب‌خانه‌ ملی برگزار می‌شود.

برخی از مسکن‌های مهر کرمان مسائل فنی را رعایت نکرده‌اند

سرپرست شهرداری کرمان گفت: برخی از مسکن‌های مهر در شهر کرمان، مسائل فنی را رعایت نکرده‌اند و برای صدور پایان کار مشکل داریم.

علی بابایی در جلسه‌ مشترک شورای مسکن و اصناف و پیمان‌کاران مرتبط با حوزه‌ی راه با حضور وزیر راه و شهرسازی خواستار ارائه‌ راه‌کار در این زمینه شد و بیان کرد: سایت‌های مسکن مهر آماده‌سازی نشده و مردم طلبکار شهرداری‌ها هستند.

نماینده‌ مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست با اشاره به اینکه ۱۷ کیلومتر از جاده‌ «بم ـ کرمان» باقی مانده است، خواستار پرداخت اعتبارات لازم برای تکمیل این جاده شد.

موسی غضنفرآبادی بیان کرد: حدود ۸۵ کیلومتر از محور «محمدآباد ـ ریگان ـ جاسک» باقی مانده که دو میلیارد تومان از اعتبارات استانی برای این محور گذاشته شده است، اما لازم است وزارت راه هم اعتباراتی را اختصاص دهد.

وی یادآور شد: هر چند راه‌های روستایی در شرق استان کرمان وضعیت خوبی دارند، اما هنوز هم مشکلاتی در این مسیرها وجود دارد.

برگزاری جشنواره‌ «فلفل نمکی»

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان گفت: جشنواره‌ «فلفل نمکی» با محوریت کودک و نوجوان و با عرضه‌ کتاب‌های کودک و نوجوان، اسباب‌بازی و نوشت‌افزارهای ایرانی در حال برگزاری است.

حجت‌الاسلام سیدمرتضی حسینی ادامه داد: این جشنواره با هدف آشنایی والدین با محصولات ایرانی- اسلامی، خرید راحت و آسان اسباب‌بازی و نوشت‌افزارهای ایرانی و نیز مقابله با تهاجم فرهنگی‌ای که از طریق اسباب‌بازی و محصولات خارجی به کودکان القا می‌شود، در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: در بسیاری از مواقع، والدین تمایل دارند که محصولات و اسباب‌بازی‌های مطابق با فرهنگ ایرانی- اسلامی را خریداری کنند، اما یا اطلاعات کمی در این خصوص دارند و یا به محلی که بتوانند بیش‌تر موارد مورد نیاز کودک را یکجا خریداری کنند، دسترسی ندارند.

حجت‌الاسلام حسینی بیان کرد: به همین دلیل برای رفاه حال خانواده‌ها و در راستای فرهنگ سازی در این خصوص، در نمایشگاه این جشنواره فقط محصولات ایرانی ـ اسلامی مطابق با فرهنگ ما ارائه می‌شود.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان ادامه داد: همچنین از آن‌جا که تولیدات داخلی به خصوص اسباب‌بازی، مورد کم‌لطفی قرار گرفته و کمتر حمایتی از خرید آن می‌شود، برگزاری این نمایشگاه در این جشنواره، باعث آشنا شدن بیشتر خانواده‌ها با این نوع اسباب‌بازی و محصولات و در نتیجه، خرید آن‌ها می شود.

وی با بیان اینکه هر چه تقاضا بیش‌تر شود، تولید هم بیش‌تر شده و به این حوزه کمک می‌شود، گفت: در بخش کتاب کودکان و نوجوانان هم سعی شده کتاب‌های مناسب کودکان و نوجوانان از انتشارات خوب این حوزه مانند افق، محراب قلم، گوهر اندیشه، شهر قلم، قدیانی، خانه ادبیات، حوض نقره و ایران بان سلام عرضه شود.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان تصریح کرد: در بخش بازی هم، اسباب‌بازی‌های فکری سازنده و سالم عرضه می‌شود و هم بازی‌های محلی- قدیمی مانند هفت‌سنگ که تحرک، شادی و هیجان دارند، اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین هر شب از ساعت ۲۰، گروه «رنگین کمان» به مدت یک‌ساعت‌ونیم به اجرای نمایش‌های شاد و کودکانه با محوریت موضوع‌های شهری (آموزش کودکان با مشارکت خود آن‌ها)، اجرای مسابقه، موسیقی و موزیک‌های شاد می‌پردازند.

وی از خانواده‌های کرمانی دعوت کرد برای خرید اسباب‌بازی و نوشت‌افزار مطمئن و ایرانی، به جشنواره‌ی فلفل نمکی بیایند.

جشنواره‌ «فلفل نمکی» که از پنج‌شنبه ۱۹ شهریور آغاز شده، از ساعت ۱۷ عصر تا ۲۳ شب در محل پارک مشاهیر واقع در بلوار شهید عباس‌پور در حال برگزاری است و تا جمعه ۲۷ شهریور ادامه دارد.

رفع بیش از ۱۴۰۰ مورد سدمعبر در کرمان

مدیر واحد اجراییات شهرداری کرمان، از رفع بیش از هزار و ۴۰۰ مورد سدمعبر در شهر کرمان طی سه ماه گذشته خبر داد.

محمدرضا نارویی گفت: بیشتر سد معبرها مربوط به واحدهای صنفی است که وسایل خود را در پیاده‌روها قرار داده بودند.

وی همچنین از برخورد با ۲۹۷ تبلیغ‌کننده غیرمجاز در شهر کرمان در مدت یادشده خبر داد و افزود: روش تبلیغ این افراد به‌صورت توزیع بروشور و یا برچسب‌های تبلیغاتی بود که با آن‌ها برخورد شد.

نارویی با بیان اینکه فضاهایی برای تبلیغات در سطح شهر ایجاد شده است، افزود: بیلبوردها و داربست‌هایی نیز در سطح شهر نصب شده و افرادی که متقاضی تبلیغات بر روی این بیلبوردها هستند، باید به واحد زیباسازی شهرداری مراجعه کنند.