سهمیه بیمه قالی بافان استان زنجان ۱۰ هزار نفر است

محسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیمه قالیبافان در استان زنجان، افزود: با توجه به نظارت و بازرسیهای انجام گرفته تعداد افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی به ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر خواهد رسید.
وی اظهار داشت: سهمیه استان زنجان در بحث بیمه تامین اجتماعی قالیبافان۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر است که در حالحاضر ۱۴ هزار و ۵۰۰ قالیباف در استان بیمه تامین اجتماعی هستند که باید تعداد بیمهشدگان به سهمیه هدفگذاری شده برسد.
رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: تا نیمه مهرماه سالجاری بیمهشدگان نهایی اعلام خواهد شد.
جعفری تاکید کرد: هدف از اجرای این امر، آن است که قالیبافانی که مستحق بیمه هستند بیمه شوند و افرادی که در شغل دیگری مشغول هستند ولی از بیمه قالیبافی استفاده میکنند بیمهشان قطع شود.
وی تصریح کرد: در سالجاری اعتباری برای بیمه کردن قالیبافان در استان زنجان تخصیص نیافته است.
رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: از مردادماه سال گذشته نظارت و بازرسی از دارهای قالی در استان شروع شده و تاکنون بیمه پنج هزار نفر از قالیبافان حذف شده است.
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