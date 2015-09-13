وقوع بارش های رگباری در چهارمحال و بختیاری

مهرداد قطره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین پیش بینی های انجام شده در اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری امواج کم دامنه طی سه روز آینده هوای چهارمحال و بختیاری را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی با اشاره به ورود سامانه بارشی به سطح استان، افزود: در بعد ازظهر افزایش ابر و احتمال بارش های رگباری در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.
قطره عنوان کرد: احتمال بارش های رگباری در نیمه غربی استان بیش از نیمه شرقی استان است و همچنین احتمال وقوع رعد و برق نیز در استان وجود دارد.
احتمال وقوع پدیده گرد و غبار در چهارمحال و بختیاری وجود دارد
مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: کوهنوردان و چوپانان طی این سه روز از صعود به ارتفاعات کوهستان ها پرهیز کنند.
وی ادامه داد: عشایر و مسافران با احتیاط از کنار رودخانه ها تردد کنند.
قطره ادامه داد: طی این مدت وقوع پدیده گرد و غبار نیز در استان وجود دارد اما غلظت آن پایین است.
مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری در ادامه عنوان کرد: هم اکنون دمای شهرکرد هشت درجه سانتیگراد است.
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