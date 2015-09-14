آیت الله عباس کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرمایشات رهبری در دفاع از شورای نگهبان اظهارداشت: لازم است که بیانات رهبری در مورد شورای نگهبان فصل الخطاب همه جریانات و جناح های سیاسی باشد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نظارت استصوابی شورای نگهبان را اصل صریح قانون اساسی دانست و گفت: متاسفانه برخی ها اصرار دارند در نظارت استصوابی شبهه ایجاد کنند و آنرا زیر سوال ببرند چراکه می دانند مطابق قانون صلاحیت های لازم برای ورود به نهادهای حکومتی نظام اسلامی را ندارند.

وی همچنین با اشاره به تعبیر چشم بینای نظام برای شورای نگهبان توسط مقام معظم رهبری، عنوان کرد: چشم بینا صرفا تماشاچی نیست، چشم بینا دیده‌بان است و دیده‌بان نیز هشدار می‌دهند و در مواقع لزوم اقدام می‌کند.

آیت الله کعبی تاکید کرد: شورای نگهبان دیده‌بان نظام اسلامی است؛ چشمی است که اگر خطا ببیند خطا را اصلاح می کند و جلوی نفوذ دشمن را می‌گیرد.

وی نظارت استصوابی را جزئی از حق‌الناس مردم در انتخابات دانست و گفت: رای دادن در انتخابات هم حق است و هم تکلیف؛ اما وجود کاندیداهای صالح در انتخابات نیز حق مردم است. یعنی این حق الناس است که توسط یک نهادی نامزدهای صالح وارد انتخابات شوند تا مردم به افراد شایسته رای دهند و تشخیص صالح و عدم صالح بودن نامزدها نیز وظیفه شورای نگهبان است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حفظ رای مردم و اجرایی کردن رای آنان را بخشی دیگر از حق مردم در انتخابات نام برد و گفت: تمام این حقوق چهارگانه در نظارت استصوابی شورای نگهبان نهفته است و شورای نگهبان از آغاز عملیات انتخابات تا پایان انتخابات به عنوان چشم بینای نظام با اعمال قانون از حقوق مردم در انتخابات صیانت و دفاع خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به بیانات رهبری درباره انتخابات۸۸، تاکید کرد: این مایه مباهات است که در سایه نظام اسلامی عالی ترین مقام نظام قاطعانه از رای مردم دفاع می کنند به این به معنای مردم سالاری دینی است. در نظام مردم سالاری دینی رای مردم واقعی است و شورای نگهبان نیز چشم بینای نظام در حمایت از رای مردم و دفاع از حق الناس است.

به گزارش مهر، رهبر انقلاب اسلامی روز چهارشنبه ۱۸ شهریور در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم، در بحث مراقبت از سلامت انتخابات، به نقش قانونی و مؤثر شورای نگهبان اشاره کردند و افزودند: مراقبت از رأی هر ایرانی، «واجب شرعی و اسلامی» است و هیچ کس حق ندارد در این امانت خیانت کند ضمن اینکه «نتیجه آرای» مردم نیز مظهر کامل حق الناس است و همه باید در مراقبت و دفاع از آن تلاش کنند.