پذیرش ۱۸ هزار مسافر تابستانی در مراکز اسکان آموزش و پرورش لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش لرستان گودرز کریمی فر در این رابطه اظهار داشت: تا پایان هفته سوم شهریور ماه ۱۸ هزار و ۱۳۷مسافر تابستانی در قالب سه هزار و ۷۸۱ خانوار در استان لرستان پذیرش شد.

وی افزود: پذیرش ۴۷ هزار و ۱۶۰ نفر روز مسافر حاصل تلاش و فعالیت ۱۲۵ نفر عوامل اجرایی ستادهای اجرایی خدمات سفر در ۳۵۰ مرکز اسکان بوده است.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان ادامه داد: اسکان مسافران تابستانی در مراکز اقامتی خانه معلم، دانشگاه فرهنگیان، خوابگاههای مدارس شبانه روزی صورت گرفته است.

کریمی‌فر تصریح کرد: ۴۵ اتاق ویژه، ۲۳۰ اتاق درجه یک و ۷۵ اتاق در قالب درجه دو در اختیار مسافران تابستانی قرار گرفته شده است.

وی با اشاره به اختصاص ۵۰۰ میلیون ریال از سوی استانداری لرستان برای تجهیز مراکز اقامتی این اداره کل یادآور شد: این رقم صرف خرید اقلام و امکانات به منظور تغییر وضعیت اسکان مسافران از درجه دو به یک شده است.