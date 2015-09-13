دولت در بخش اقتصادی مداخله گر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌ تقی پور پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی مازندران، بابیان اینکه اتاق بازرگانی به‌عنوان بزرگ‌ترین پارلمان بخش خصوصی مشاور دهنده سه قوه است گفت: در این اتاق کمیسیون‌های مختلفی تشکیل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شمار کمیسیون‌های اتاق بازرگانی استان به پنج کمیسیون تقلیل یافته است گفت: جایگاه بخش خصوصی در دولت تدبیر و امید قابل‌قبول است.

سید محمد جعفری عضو هیئت نمایندگان و دبیر کمیسیون تخصصی بازرگانی، حمل‌ونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی مازندران نیز در این جلسه بابیان اینکه برای اشتغال‌زایی بیشتر باید به بخش گردشگری بهاداده شود، تعامل بین فعالان بخش گردشگری را لازم دانست.

استراتژی گردشگری تدوین شود

وی بابیان اینکه استراتژی گردشگری در استان باید تعریف شود گفت: متأسفانه استراتژی مناسب گردشگری نداریم و اولین کار باید تدوین این استراتژی باشد.

جعفری ادامه داد: اگر توریست و گردشگری را به‌عنوان یک صنعت می‌شناسیم باید از فعالان این بخش حمایت کرد و یک درصد درآمد صنعت گردشگری جهان به ایران اختصاص دارد.

وی بحث آثار باستانی را برای جذب توریسم مهم برشمرد و گفت: باید پتانسیل‌ها و جذابیت‌های گردشگری و باستانی استان را در قالب کتابچه‌ای به گردشگری معرفی کرد.

در این نشست جمعی از فعالان بخش گردشگری استان مازندران، به بیان مشکلات فراروی صنعت گردشگری در استان پرداختند و خواهان حمایت متولیان امر برای رفع مشکلات شدند.