۲۴۰ نشریه و ۱۱ پایگاه علمی تقلبی شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن شریفی امروز در نشست خبری در وزارت علوم گفت: طی ماه های گذشته اقدام به شناسایی نشریات جعلی و پایگاه های علمی جعلی کرده ایم که نتایج این شناسایی ها به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی اعلام شده و ارزیابی مقالات پژوهشگران بعد از ابلاغ رسمی وزارت علوم در خصوص نشریات جعلی و تقلبی صورت می گیرد.

وی بیان داشت: اگر فردی مقاله ای در نشریات تقلبی یا جعلی که در حال حاضر وزارت علوم آنها را شناسایی کرده، منتشر کرده است، با مشکل مواجه نخواهد شد زیرا زمان ارزیابی ها بعد از ابلاغ انجام می شود.

مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم در خصوص موضوع وضعیت تولید علم در کشور نیز گفت: طبق اعلام پایگاه اسکوپوس ایران در سال ۲۰۱۲، تعداد ۴۰ هزار و ۳۰۰ مدرک علمی و در سال ۲۰۱۳ تعداد ۴۱ هزار و ۳۰۰ مدرک علمی در این پایگاه بین المللی منتشر کرده است و بر اساس اعلام این پایگاه رتبه علمی ایران در جهان در سال ۲۰۱۲ در جایگاه هفدهم و اکنون در جایگاه شانزدهم قرار دارد.

شریفی با بیان اینکه طبق اعلام پایگاه اسکوپوس، رتبه تولید علم ایران در منطقه همچنان در جایگاه یکم قرار دارد، گفت: سهم تولید علم ایران در سال ۲۰۱۲، ۱.۵ درصد بود که اکنون این رتبه به ۱.۷ درصد رسیده است.

مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم اضافه کرد: طبق اعلام پایگاه بین المللی ISI، ایران در سال ۲۰۱۲، ۳۰ هزار و سیصد مقاله علمی و در سال ۲۰۱۴، ۳۱ هزار و ۱۰۰ مقاله علمی را منتشر کرده است.

شریفی بیان کرد: طبق اعلام پایگاه بین المللی ISI، رتبه تولید علم ایران در سال ۲۰۱۲ در جایگاه بیستم و اکنون در جایگاه هجدهم قرار دارد.

وی به موضوع سهم تولید علم ایران در جهان از نظر پایگاه بین المللی ISI اشاره کرد و گفت: در سال ۲۰۱۲ سهم تولید علم ایران ۱.۳۸ درصد بود که اکنون به ۱.۶ درصد رسیده است و ایران رتبه دوم منطقه را به خود اختصاص داده است.

مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم گفت: سهم ایران از تولید مقالات برتر دنیا در سال ۲۰۱۲ طبق گزارش پایگاه بین المللی ISI، ۰.۸۲ درصد بود که در سال ۲۰۱۴ این میزان به ۱.۵۶ درصد رسیده است.

۱۷۰ دانشمند ایرانی در فهرست برترینها

شریفی تاکید کرد: در سال ۲۰۱۲ تعداد دانشمندان ایران در لیست دانشمندان یک درصد برتر دنیا بسیار کم بود که اکنون ۱۷۰ دانشمند کشور در این روند قرار گرفته اند.

مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در سال ۲۰۱۲ هیچ یک از دانشگاه های کشور به عنوان دانشگاه های یک درصد برتر دنیا نبودند که در سال ۲۰۱۴ تعداد ۱۲ دانشگاه و در سال ۲۰۱۵ تعداد ۱۳ دانشگاه در این سطح قرار گرفتند.

سالانه ۳ تا ۵ نشریه علمی کشور نمایه بین المللی می شود

شریفی تاکید کرد: وزارت علوم برنامه دارد به صورت سالیانه ۳ تا ۵ نشریه علمی کشور را در پایگاه های بین المللی از جمله پایگاه ISI، نمایه کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱۳۰ نشریه علمی در کشور وجود دارد، گفت: از این تعداد ۶۰ درصد نشریات در حوزه علوم انسانی هستند.

مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تاکید کرد: نشریات علمی از سوی وزارت علوم مورد ارزیابی قرار گرفته اند که طبق نتایج اعلام شده ۳۳ نشریه رتبه مثبت A را به دست آوردند. رتبه A به ۴۱۱ نشریه، رتبه B به ۱۶۳ نشریه و رتبه C به ۴۴۶ نشریه اختصاص یافته است.

شریفی با بیان اینکه برنامه داریم نشریات علمی کشور را در پایگاه های بین المللی نمایه کنیم، گفت: از نشریات علمی موجود در کشور ۱۵۰ نشریه به زبان انگلیسی است که از این تعداد پس از ارزیابی های صورت گرفته ۱۶ نشریه کاندید نمایه سازی در پایگاه های بین المللی را اخذ کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر از کل نشریات علمی موجود در کشور، ۲۲ نشریه در پایگاه های علمی بین المللی نمایه شده اند.

ارتقای اعضای هیئت علمی پژوهشگاه ها متفاوت از دانشگاه ها صورت گیرد

مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تاکید کرد: باید ارتقا و ترفیع اعضای هیئت علمی پژوهشگاه ها متفاوت از دانشگاه ها صورت گیرد، زیرا نحوه فعالیت اعضای هیئت علمی در این واحدها متفاوت از اعضای هیئت علمی دانشگاه هاست.

شریفی خاطرنشان کرد: نحوه ارتقاء و ترفیع اعضای هیئت علمی پژوهشگاه ها را به صورت پیشنهادی ارائه کرده ایم و امیدواریم این پیشنهاد در آئین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دنبال شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۳۵ موسسه و واحد پژوهشی خصوصی، ۳۹۴ پژوهشگاه و موسسه پژوهشی دانشگاهی، ۴۷ موسسه و پژوهشگاه وابسته به وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، ۳۲ پژوهشگاه وابسته به وزارت علوم و ۱۸ موسسه و واحد پژوهشی وابسته به نهادهای عمومی در کشور فعالیت می کنند.

مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه ۱۵۴ قطب علمی در کشور در حال فعالیت هستند، گفت: از این تعداد ۲۸قطب علمی در حوزه علوم انسانی فعالیت می کنند.

شریفی بیان داشت: دوره فعالیت قطب های علمی به صورت ۵ ساله است و در پایان امسال دوره سوم فعالیت قطب ها به پایان می رسد و از آغاز سال ۹۵، دور جدید فعالیت قطب های علمی آغاز خواهد شد.

ایجاد شورای توسعه پژوهش و فناوری علوم انسانی در وزارت علوم

وی از ایجاد شورای توسعه پژوهش و فناوری علوم انسانی و هنر خبر داد و گفت: آئین نامه این شورا حدود ۲۰ روز گذشته به امضاء وزیر علوم رسیده است.

وی تاکید کرد: این شورا در حوزه سیاست گذاری های کلان، برنامه ریزی های بالادستی، مدیریت واحدهای پژوهشی، هدفمند سازی پایان نامه ها و مقاله ها و کیفی سازی و نظارت بر فعالیت های علمی حوزه علوم انسانی را دنبال می کند.

مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم اضافه کرد: وزیر علوم به عنوان رئیس شورا و معاون پژوهشی وزارت علوم به عنوان نائب رئیس این شورا فعالیت می کند.

برنامه وزارت علوم حفظ جایگاه علمی ایران است

شریفی با بیان اینکه برنامه وزارت علوم، حفظ وضعیت و جایگاه علمی ایران است، گفت: در این راستا موضوع رشد علمی نیز مورد توجه قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: طی سه سال گذشته به دلیل فضای عمومی حاکم بر کشور و موضوع تحریم ها و روابط خارجی کشور، میزان تعداد مقالات منتشر شده در کنفرانس های بین المللی کاهش یافته، اما تعداد مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی افزایش داشته است.

وی تاکید کرد: زمانی که یک کشور به حدی از رشد و توسعه علمی می رسد، باید برنامه ریزی کند تا رشد و توسعه خود را حفظ کند، بنابراین ایران نیز علاوه بر حفظ جایگاه خود، برنامه هایی برای افزایش رشد و شتاب علمی دارد.

مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم افزود: کشور ترکیه نیز مانند ایران پس از دستیابی به سطحی از تولید علم و توسعه فناوری، در حال حاضر برنامه دارد که جایگاه خود را در این زمینه حفظ کند.