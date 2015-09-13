رونمایی از آلبوم «افشارستان» میلاد درخشانی در شهر کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، تازه ترین آلبوم میلاد درخشانی نوازنده، آهنگساز و خواننده موسیقی کشورمان با عنوان «افشارستان ۲» پنجشنبه ۲۶ شهریور ماه ساعت ۱۷ با حضور تعدادی از مخاطبان و هنرمندان در فروشگاه شهرکتاب فرشته رونمایی می شود.

آلبوم «افشارستان ۲» ساخته میلاد درخشانی جدیدترین اثر موسیقایی این هنرمند بعد از انتشار آلبوم «اشارات نظر» است که در قالب هفت قطعه بی کلام با نام های تنهایی، تا رهایی، سفر، اشك را زیست، اینجا میا تو هم افسرده می شوی، مكاشفه قبل از طوفان و از تو تا من سكوت روانه بازار موسیقی شده است.

در توضیح این آلبوم آمده است: «افشارستان تعاملی است در موسیقی و آهنگسازی. تعاملی که محصول دیدگاه موسیقایی نوازندگان جوان و خوش ذوق است. پیکره اصلی آلبوم، برگرفته از موسیقی دستگاهی ایرانی است که با آهنگسازی میلاد درخشانی به سمع می‌رسد. اینکه چند ساز با ریشه غیر مشترک هم صدا شوند موضوع جدیدی نیست ولی اینکه چطور تنظیم شود یا از چه سازبندی بهره گیری شود و در کل دغدغه آهنگسازش چه باشد بسیار حائز اهمیت است. افشارستان نمونه مطلوبی از موسیقی تجربی است.»

مراسم رونمایی از آلبوم «افشارستان ۲» پنجشنبه ۲۶ شهریورماه ساعت ۱۷ با حضور هنرمندان و نوازندگان اثر در شهركتاب فرشته به آدرس تجریش خیابان شهید دربندی، نرسیده به چهارراه حسابی شماره ۳۲ برگزار می شود.