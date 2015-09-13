به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «مجلس انتقام جویی هملت» نوشته و کار حسین جمالی اجراهای عمومی خود را از سه شنبه ۲۴ شهریورماه با حضور شمس لنگرودی شاعر، پژوهشگر و مورخ ادبی معاصر ایران و جمعی از هنرمندان آغاز می کند.
این نمایش دستاورد پژوهش - اجرا در راستای مدونسازی و تعریف سیستم نمایشی برای نمایشهای شرقی و ایرانی است.
مجید رحمتی، فرزین محدث، ارسطو خوشرزم، لطفالله سیفی، فریدون محرابی، مسعود حجازیمهر، علی عامل هاشمی، مسیح کاظمی، سارا عباسپور و بهاالدین مرشدی در این نمایش ایفای نقش می کنند.
نمایش «مجلس انتقامجویی هملت» به نویسندگی و کارگردانی حسین جمالی از ۲۴ شهریورماه ساعت ۱۹ در تالار سایه مجموعه تئاترشهر به صحنه میرود. بلیت سه روز نخست این نمایش با ۲۰ درصد تخفیف عرضه خواهد شد.
