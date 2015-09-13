۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۰۸

آغاز «مجلس انتقام‌جویی هملت» با حضور شمس لنگرودی

نمایش «مجلس انتقام جویی هملت» با حضور شمس لنگرودی شاعر، پژوهشگر و مورخ ادبی اجراهای عمومی خود را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «مجلس انتقام جویی هملت» نوشته و کار حسین جمالی اجراهای عمومی خود را از سه شنبه ۲۴ شهریورماه با حضور شمس لنگرودی شاعر، پژوهشگر و مورخ ادبی معاصر ایران و جمعی از هنرمندان آغاز می کند.

این نمایش دستاورد پژوهش - اجرا در راستای مدون‌سازی و تعریف سیستم نمایشی برای نمایش‌های شرقی و ایرانی است.

مجید رحمتی، فرزین محدث، ارسطو خوش‌رزم، لطف‌الله سیفی، فریدون محرابی، مسعود حجازی‌مهر، علی عامل هاشمی، مسیح کاظمی، سارا عباسپور و بهاالدین مرشدی در این نمایش ایفای نقش می کنند.

نمایش «مجلس انتقام‌جویی هملت» به نویسندگی و کارگردانی حسین جمالی از ۲۴ شهریورماه ساعت ۱۹ در تالار سایه مجموعه تئاترشهر به صحنه می‌رود. بلیت سه روز نخست این نمایش با ۲۰ درصد تخفیف عرضه خواهد شد.

آروین موذن زاده

