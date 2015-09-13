به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین احمد شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه روز دوشنبه ۲۳ شهریورماه (۳۰ ذی العقده) مصادف با شهادت نهمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت امام جواد(ع) است، اظهارداشت: مراسم شب شهادت این امام بزرگوار امشب در جوار آستان مقدس ۹۵۰ امامزاده کشور با حضور عاشقان اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام برگزار مي شود.

وی با اشاره به برنامه های پیش بینی شده در این مراسم افزود: برگزاری مراسم سخنرانی، مدیحه سرایی، برپایی ایستگاه صلواتی و اقامه نماز جماعت از جمله برنامه های پیش بینی شده در این مراسم سوگواری است.

شرفخانی اضافه کرد: نهمین امام شیعه حضرت امام محمد تقى علیه السلام در كودكى، عهده دار امر رهبری و امامت جامعه اسلامی شدند و در همان زمان دانش سرشار آن بزرگوار، دوست و دشمن را به حیرت و شگفتى واداشت، مناظرات علمی آن حضرت با شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام و فتواهای دقیق ایشان در مسائل گوناگون علمی، در تاریخ پربار علم، همچون خورشیدی تابان بر تارک مکتب پویای تشیع می درخشد.