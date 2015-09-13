۱۰۴ کلاس درس جدید در آذربایجان غربی تحویل آموزش و پرورش می شود

فریبرز اسمعیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ابتدای سال تحصیلی جدید ۱۸ پروژه همراه با ۱۰۴ کلاس درس و با زیر بنای ۱۱ هزار و ۷۸۳ متر مربع با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال در مهر ماه امسال تحویل ادارات آموزش وپرورش خواهد شد.

وی با اشاره به ساخت ۴۰ پروژه آموزشی دیگر در استان توسط این اداره کل افزود: با توجه به اعتبارات تخصیص یافته این تعداد پروژه با ۲۲۴ کلاس درس و دو باب سالن ورزشی با زیر بنای ۲۸ هزار و ۵۸۹ متر مربع در سال ۹۴ باید تحویل آموزش و پرورش شود که برای اجرای این پروژه‌ها ۲۹۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی ادامه داد: امسال همزمان با هفته دولت ۱۰ پروژه با ۳۰ کلاس درس در سطح استان افتتاح و تحویل ادارات آموزش وپرورش شد که برای اجرای این طرح‌ها ۳۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده بود.

اسمعیل زاده اعتبارات اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان از محل اعتبارات عمرانی استانی را ۴۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان و از محل اعتبارات ملی ۳۹ میلیارد یک صد میلیون تومان عنوان کرد و افزود: با توجه با محدودیت اعتبارات، خیرین مدرسه ساز در استان توانستند خلأ موجود در بخش احداث مدارس را تا حدود زیادی پرکند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر ۴۸ مدرسه با ۳۱۸ کلاس درس با مشارکت خیرین در استان در دست اجرا و نمیه تمام است که با اتمام آن بخشی از نیازهای استان برطرف می‌شود.

وی به اجرای طرح تخریب و مقاوم سازی مدارس استان اشاره کرد و افزود: سهم استان آذربایجان غربی در این طرح چهارهزارو ۱۱ کلاس بود که سه درصد از کلاس‌های تخریبی کل کشور و پنج هزار ۹۵۰ کلاس درس نیازمند مقاوم سازی است که ۴.۷ درصد از کل کلاس‌های خطر آفرین و مقاوم سازی کشور را به خود اختصاص داده است.

اسمعیل زاده ادامه داد: در این راستا تاکنون یک هزار ۸۵۰ کلاس درس تخریب و بازسازی شده و تحویل ادارات آموزش و پرورش در سطح استان شده است و در حال حاضر چهارهزار کلاس درس نیز نیازمند مقاوم سازی است که در صورت وجود اعتبارات مورد نیاز وارد فاز اجرایی می‌شود.