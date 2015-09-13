دانشگاه آزاد همایش «صلح و سلام» را برگزار می کند

​به گزارش خبرکزاری مهر، جلسه شورای راهبردی فرهنگی با حضور حمید میرزاده رئیس دانشگاه، حجت الاسلام سیدطه هاشمی معاون دانشجویی و فرهنگی و سایر اعضا برگزار شد.

حمید میرزاده در ابتدای این جلسه با اشاره به ادغام ۲ معاونت فرهنگی و دانشجویی گفت: قبل از ادغام، هر یک از معاونت ها برنامه راهبردی خود را در شورای دانشگاه به تصویب رساندند، به همین خاطر پیشنهاد می شود، در کارگروه های شورای دانشگاه که از ارکان اصلی این دانشگاه محسوب می شود، ۲ سند مصوب مجددا مطرح و تلفیق شود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت جایگاه دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی خاطر نشان کرد: دانشجویان عنصر اصلی و نیروی محرکه در جهت رشد و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی به شمار می روند، به همین خاطر باید برای رفاه حال آنان در حوزه خدمات دانشجویی برنامه ریزی های صورت گیرد.

در ادامه جلسه موضوع برگزاری همایش «صلح و سلام» از سوی واحد تهران غرب مطرح شد که مورد بحث و بررسی از سوی اعضا قرار گرفت.

حجت الاسلام سید طه هاشمی معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد با اشاره به اهمیت برگزاری این همایش، گفت: جهان عاری از خشونت یکی از آرمان های بشریت است، درگیری ها و مناقشات منطقه مانند گروه های تکفیری و داعش باعث شده تا افکار عمومی در دنیا تحت تاثیر این رفتارهای خشونت آمیز قرار گیرد.

وی افزود: بروز برخی مشکلات در مناسبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز باعث شد تا مقام معظم رهبری امسال را به عنوان سال همدلی و همزبانی دولت و ملت نامگذاری کنند. به همین خاطر ضرورت پرداختن به این موضوع در جامعه دانشگاهی بیش از گذشته احساس می شود.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی درباره چرایی انتخاب شعار صلح و سلام برای این سلسله همایش ها، گفت: واژه صلح ناظر به معرفی چهره اسلامی به عنوان نماد صلح، دوستی و عدالت است و سلام نیز با توجه به شعار مقام معظم رهبری یعنی سال «همدلی و همزبانی دولت و ملت» انتخاب شده است که این شعار می تواند به عنوان شعار فرهنگی دانشگاه ها نیز مدنظر قرار گیرد.

در ادامه جلسه با پیشنهاد دکتر هاشمی مقرر شد، سلسلسه همایش ها، جشنواره ها و کارگاه های صلح و سلام با همکاری سازمان های مردم نهاد و بخش های دولتی که با دانشگاه آزاد اسلامی تفاهمنامه همکاری دارند برگزار شود.

همچنین در این جلسه مقرر شد این سلسله همایش ها همزمان با هفته آفتاب مهر (هفته فرهنگی دانشگاه) آغاز و تا پایان سال ۹۴ ادامه یابد.