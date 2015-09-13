پالایشگاه اتریشی آماده واردات نفت از ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رودی روت با بیان اینکه شرکت روت اویل اتریش در سال‌های گذشته در زمینه تجارت نفت خام همکاری مطلوبی با تهران داشت، گفت: پیش بینی می شود پس از لغو تحریمها شرایط برای خرید دوباره نفت خام از ایران فراهم شود.

مدیرعامل روت اویل افزود: آغاز فصل تازه روابط ایران با جامعه جهانی در پی توافقنامه جامع هسته ای در وین، بسیاری از شرکت های نفتی جهان را به سوی از سرگیری همکاری های خود با تهران سوق داده است، از این رو پس از تحریمها و هموار شدن مسیر فروش نفت خام ایران به اروپا، بتوانیم دوباره مشتری محموله های نفتی ایران باشیم.

این مقام اتریشی تصریح کرد: این شرکت اتریشی می تواند در تجارت نفت خام ایران به بازارهای اروپا و فروش این کالا به پالایشگاه‌های بزرگی که ما با آن همکاری می کنیم، کمک کند.

روت اظهار کرد: ما نسبت به آینده همکاری با ایران در بخش‌های نفتی بسیار خوش بین هستیم و امیدواریم که با اجرایی شدن هر چه زودتر توافق جامع هسته ای وین میان تهران و کشورهای گروه ١+٥ بتوانیم همکاری خوب گذشته خود را با طرفهای ایرانی از سرگیریم.

به گزارش مهر، شرکت روت اویل، یکی از بزرگترین شرکت های خصوصی اتریش است که از سالیان گذشته به صورت فامیلی اداره می شود و با حدود ٣٠ هزار نیرو در زمینه های مختلفی بویژه نفت و گاز فعالیت می کند.

روت اویل یکی از بزرگان فعالیت‌های نفتی در اتریش به شمار می آید، این شرکت تعداد زیاد جایگاه های عرضه سوخت و اداره چند پالایشگاه کوچک نفتی را در مجارستان و اتریش بر عهده دارد.