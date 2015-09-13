به گزارش خبرنگار مهر، از چند ماه پیش توسط شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، طرح صندلی‌گذاری در طبقه دوم مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد، اما با وجود آغاز رقابتهای لیگ برتر و گذشت چند هفته از این مسابقات، این بخش از مجموعه همچنان فاقد صندلی است.

«طرح صندلی‌گذاری طبقه دوم آزادی چه زمانی به پایان خواهد رسید و این بخش از مجموعه هم برای تماشاگران قابل استفاده خواهد شد؟»، این پرسشی بود که یکی از بخش‌های نشست خبری امروز مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی را به موضوع صندلی‌های مجموعه آزادی اختصاص داد.

مدبر در این رابطه گفت: صندلی‌گذاری در طبقه دوم آزادی یکی از برنامه‌های ما در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بود، اما با نامه‌ای که از طرف AFC در این رابطه دریافت کردیم، نسبت به انجام این کار مصمم‌تر شدیم.

وی تصریح کرد: بتن‌های سطحی محل نشستن تماشاگران دچار خوردگی و فرسودگی‌های طبیعی شده‌اند که به مرور زمان و به دلیل سرما و گرمای هوا ایجاد می‌شوند، بر همین اساس پیش از صندلی‌گذاری، کار ترمیم این بتن‌ها را آغاز کردیم و در این راه از مواد جدیدی برای تثبیت بتن‌ها استفاده کردیم که استفاده از آنها در سطح جهان متداول است.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با بیان اینکه کارهای مقدماتی برای صندلی‌گذاری طبقه دوم آزادی که واجب هم هستند در حال پیگیری است، یادآور شد: اداره استاندارد آزمایش‌های مختلفی را بر روی موادی که قرار است روی این بتن‌ها ریخته شود انجام داده است. در صورتی که جواب این آزمایش‌ها مثبت باشد کار نصب صندلی ها شروع خواهد شد.

وی مدبر تاکید کرد: باید بگویم در حال حاضر هم شرایط به گونه‌ای است که می‌توانیم صندلی‌های مورد نظر را نصب کنیم، اما اگر از مرحله تثبیت بتن‌ها عبور نکنیم، کار صندلی‌گذاری خوب جواب نمی‌دهد و عمر آن کوتاه خواهد شد.

مدبر تاکید کرد: البته باید بگویم با نصب صندلی‎ها گنجایش ورزشگاه به ۷۵ تا ۸۰ هزار نفر خواهد رسید که البته اگر تماشاگران و فوتبال مهربان باشند می‌توانیم باز هم شاهد حضور ۱۰۰ هزار نفر در این ورزشگاه باشیم.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با بیان اینکه تمام هزینه‌های صندلی‌گذاری مجموعه آزادی توسط این شرکت انجام می‌شود، گفت: اگر سازمان لیگ هم در این زمینه کمک مالی داشت می‌توانستیم کار را زودتر پیش ببریم، به هر حال این امکان وجود داشت که از محل درآمدهای تبلیغات دور زمین، مبلغی برای این کار اختصاص داده شود.