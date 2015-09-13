۱۶۱ نفر در تصادفات درون شهری آذربایجان شرقی طی سال ۹۳کشته شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ناصر میکائیلی ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران با ارائه آماری از کشته های تصادفات درون شهری افزود: آمار کشته ها در سال ۹۲، ۲۱۴ نفر و درسال۹۱، ۲۳۱ نفر بود که نشان از کاهش کشته های تصادفات جاده ای در استان دارد.

وی از کاهش ۴۴ درصدی کشته های تصادفات جاده های درون شهری استان در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۱ خبر داد و ابراز داشت: در ۶ ماهه نخست سال ۹۳ تعداد کشته های تصادفات جاده ای درون شهری تبریز نیز ۵۳ نفر بود که نسبت به مدت مشابه سال ۹۲ افزایش به میزان هشت کشته داشته است.

میکائیلی از توقیف ۱۷ هزار موتورسیکلت در سال ۹۳ خبر داد و گفت: تا ۶ ماهه نخست امسال نیز بیش از ۱۵هزار و ۶۰۰ موتور سیکلت در سطح استان توقیف شده است.

رئیس پلیس راهور آذربایجان شرقی در ادامه با بیان اینکه فرهنگ رانندگی مردم نسبت به سال های گذشته ارتقا یافته است، افزود: از شروع سال ۹۳ تا ۲۱ شهریور ۳۲ عابر پیاده، ۲۳ راکب یا سرنشین موتورسیکلت و ۱۶ راننده یا سرنشین خودرو در تصادفات درون شهری استان کشته شده اند.

وی بیشترین علت تصادفات درون شهری استان را عدم توجه راننده به جلو عنوان کرد و گفت: عدم رعایت حق تقدم و تخطی از سرعت مطمئنه نیز جزو دیگر دلایل اصلی تصادفات رانندگی درون شهری در استان هستند.