به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ناجا، سردار علیرضا صالحی افزود: ارتقای سطح آموزشی و فرهنگ سازی برای ارتقاء فرهنگ ترافیکی امری ضروری در کاهش تصادفات محسوب می شود.

فرمانده انتظامی استان زنجان با تاکید بر اینکه تلاش می شود در سال جاری میزان وقوع تصادفات در سطح استان کاهش یابد، گفت: در پنج ماهه نخست سال جاری در این استان میزان مصدومان حوادث جاده ای ۱۳ درصد کاهش داشته است.

وی با اعلام اینکه در پنج ماهه نخست امسال در استان هزار و ۳۱ نفر در حوادث جاده ای مصدوم شده اند، افزود: انحراف به چپ و سبقت غیر مجاز از جمله حوادث حادثه ساز است که بیشترین نقش را در بروز سوانح جاده ای دارد.

سردار صالحی با بیان اینکه در پنج ماهه نخست امسال ۶ هزار و ۱۵۳ گواهینامه در استان صادر شده است، خاطر نشان کرد: علیرغم افزایش خودرو و صدور گواهینامه، میزان تصادفات زنجان، ۱۴ درصد کاهش یافته است.

وی با اعلام اینکه عامل انسانی به عنوان مهم ترین عامل در پیشگیری از حوادث جاده ای است، گفت: خوشبختانه با ارتقای فرهنگ ترافیکی شهروندان، روز به روز شاهد کاهش تصادفات و تلفات جاده ای در سطح استان هستیم اما با نقطه مطلوب فاصله بسیار زیادی داریم.

مراسم کلنگ زنی احداث ساختمان جدید راهور در حدود دو هزار و ۶۰۰ متر مربع در شهرستان خدابنده با حضور فرمانده انتظامی استان زنجان و مسئولان این شهرستان انجام شد.

پیشگیری از وقوع جرم باید یک وظیفه همگانی تلقی شود

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان با اشاره به اینکه آموزش همگانی مهمترین گام در پیشگیری از وقوع جرائم است گفت: پیشگیری از وقوع جرم باید یک وظیفه همگانی تلقی شود.

سرهنگ ایرج خانی پور در جمع نمازگزاران مسجد اصغریه افزود: تخطی از هنجارهای اجتماعی در امور و شیوه زندگی عواقب خاص و تبعات زیادی را برای فرد و جامعه به همراه دارد که پیش از پیش دامنگیر مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده می شود.

وی ادامه داد: پلیس به عنوان یک نهاد اجتماعی جایگاه ویژه و منحصر به فردی در حوزه نظم و امنیت عمومی جامعه بر عهده دارد و برای رسیدن به امنیت پایدار همه اقشار مختلف جامعه باید سهم خود را در ایجاد امنیت به خوبی ایفا کنند.

این مقام انتظامی بیان داشت: صفات اجتماعی فرزندان برخاسته از نهاد خانواده است و دین مبین اسلام خواستار نسلی سالم، پاک، عفیف و موجد افتخار برای جامعه انسانی است و چنین نسلی جز در دامن خانواده سالم نمی‌تواند تربیت شود.

وی گفت: وظیفه‌ای که خانواده در قبال تربیت فرزندان خود دارد و نقش مهمی که در این زمینه ایفا می‌کند در واقع به وظیفه او در قبال تربیت جامعه پیوند می‌خورد و والدین با تربیت فرزندان سالم و معتقد به ارزش های و اعتقادات مذهبی می تواند در سلامت جامعه تاثیر بسزایی داشته باشند.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان، آموزش همگانی و آگاه سازی به موقع مردم را دو مولفه موثر در پیشگیری از وقوع جرائم دانست و اظهار داشت: کم رنگ شدن اعتقادات مذهبی در بین جوانان از توطئه های دشمنان است و همه باید در این زمینه هوشیار باشیم.

این مقام مسئول با اشاره به اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح شهرستان زنجان گفت: مردم بزرگترین سرمایه پلیس محسوب می شوند و تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به مشکلات مردم، از ویژگی‌های پلیس جامعه اسلامی است.

سرهنگ خانی پور به بازگشایی مدارس اشاره و افزود: پیشرفت، شکوفایی و رشد در جوامع انسانی و اجتماعی بر پایه ایجاد امنیت شکل می گیرد و پلیس با هرگونه خطر و یا تهدیدی که امنیت دانش‌آموزان را به مخاطره بیندازد برابر قانون برخورد قاطعانه می کند.

وی ضمن تقدیر و تشکر از همکاری خوب و سازنده اهالی منطقه با پلیس گفت: شهروندان می توانند برای دریافت خدمات مشاوره ایی در زمینه های مختلف به مشاوران کلانتری مراجعه کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان سامانه ۱۹۷ پلیس را بستر نظارت و کنترلی اثر بخش در کیفی سازی ماموریت ها در یگان های انتظامی دانست و از مردم خواست از طریق تلفن ۱۹۷ با دفتر نظارت همگانی در ارتباط بوده و نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات سازنده خود را با پلیس در میان بگذارند.

کشف ۲۵۰هزار نخ سیگار قاچاق از یک دستگاه وانت نیسان در زنجان

رئیس پلیس آگاهی استان زنجان از کشف ۲۵۰ هزار نخ سیگار قاچاق از یک دستگاه وانت نیسان خبر داد.

سرهنگ جعفر رحمتی گفت: روز گذشته ماموران مبارزه با کالای قاچاق پلیس آگاهی شهرستان های زنجان حین کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران خودرو را متوقف کرده که در بازرسی از این خودرو ها ۲۵۰ هزارنخ سیگار قاچاق که در قسمت بار خودرو ها جاساز شده بود کشف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان زنجان گفت: علاوه بر این تعداد سیگار ۲۱۹ لوازم آرایشی بهداشتی، هزار ۹۳۷ قرص لباسشویی کشف کردند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه فعالیت غیرمجاز و توزیع کالاهای ممنوعه و قاچاق مراتب را از طریق تلفن۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.