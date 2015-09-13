عزیز سهندی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی در قالب ۴۷ طرح مشارکت‌های مردمی را جذب می‌کند که جشن عاطفه ها یکی از این طرح هاست افزود: سالهای قبل این جشن در هفته اول مهر برگزار می‌شد به طوری که اکثر دانش آموزان نیازمند مایحتاج خود رفع کرده و آماده شروع سال تحصیلی جدید می‌شدند امسال طی برنامه ریزی‌های صورت گرفته این جشن در دو مرحله برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: مرحله اول این طرح همزمان با سراسر کشور و با شعار مهر در انتظار همدلی برگرفته از پیام نوروزی مقام معظم رهبری در ۲۶ شهریور با حضور پرشور آحاد مردم برگزار و ۲۷ شهریور این پایگاه‌ها در مصلی شهرستانها برپا می‌شود مرحله دوم نیز هشت مهر در سطح مدارس و با حضور دانش آموزان برگزار خواهد شد.

سهندی با اعلام اینکه امسال ۳۰۰ پایگاه در سطح استان دایر می شود عنوان کرد: امسال بیشتر پایگاه های مردمی در سطح مساجد و محلات دایر شده و تعداد ۱۰۰ پایگاه مردمی نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دارد.

وی با اعلام اینکه از این تعداد ۱۰۷ پایگاه به صورت ثابت، ۵۳ پایگاه سیار، ۱۰۶ پایگاه در مساجد محوری و ۳۴ پایگاه در مراکز نیکوکاری دایر می شود افزود: در کنار این پایگاه های مردمی پایگاه های فرهنگی با هدف ارائه فعالیت‌های به همراهو مشاوره رایگان برای خانواده نیز دایر می شود.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی استان آذربایجان غربی همچنین به برپایی پایگاه اکرام ایتام و طرح محسنین در سطح استان اشاره کرد و گفت: افرادی که می‌خواهند حامی ایتام باشند می توانند در این پایگاه‌ها شرکت کنند.

سهندی به توزیع ۲۵۰ هزار پاکت در بین دانش آموزان همزمان با هشت مهر زنگ عاطفه‌ها خبر داد و افزود: در جشن عاطفه های سال گذشته ۱۲ میلیارد ریال کمک شد که با توجه به هدف گذاری در سال ۹۴ پیش بینی می‌شود امسال ۱۷ میلیارد ریال از کمک‌های مردم جمع آوری شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۳ هزار دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد هستند اظهارداشت: جشن عاطفه ها امسال با مشارکت صداو سیما، سازمان بسیج مستضعفین، انجمن اولیا و مربیان و آموزش و پرورش با محوریت سازمان دانش آموزی برگزار می‌شود.