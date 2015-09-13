  1. استانها
  2. زنجان
۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۶:۵۳

معاون آموزش متوسط اداره آموزش و پرورش استان زنجان:

برنامه تعالی مدیریت مدرسه با نگاه به سند تحول بنیادین تنظیم شد

برنامه تعالی مدیریت مدرسه با نگاه به سند تحول بنیادین تنظیم شد

زنجان- معاون آموزش دوره متوسط اداره آموزش و پرورش استان زنجان گفت: برنامه تعالی مدیریت مدرسه با نگاه به سند تحول بنیادین و بروز شایستگی با معیارهای دینی در جامعه هدف تنظیم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شهبازی ظهر یکشنبه درمراسم برنامه تعالی مدیریت مدرسه افزود: جایگاه مقدس مدرسه موجب می شود که توجه ویژه ای به آن شود.

وی اظهار داشت: فضای مدرسه باید به گونه ای باشد که نیازهای ملی و فردی را با برنامه ریزی پاسخ دهد.

محبی با تاکید بر اینکه طرح تعالی مدیریت یکی از بهترین طرح های آموزش و پرورش است گفت: امیدواریم این طرح با موفقیت در سطح کشور اجرا شود.

معاون آموزشی آموزش و پرورش استان زنجان گفت: طرح تعالی مدیریت در پی اقداماتی از طرف مسئولین شکل گرفت و به مدیران چند  مدرسه به صورت انتخابی ابلاغ شد تا با جدیت تمام برای اجرای این طرح اقدام کنند.

شهبازی تاکید کرد: این طرح که از مرداد ماه سال گذشته  جلسات کمیته برنامه ریزی آن برگزار شد پس از شرکت چهار نفر در دوره کشوری جهت بررسی و معرفی مدارس آغاز به کار کرد که در این راستا ۱۱۰ مدرسه انتخاب شد.

وی افزود: این مدارس شامل ۳۶ مدرسه ابتدایی، ۳۶ مدرسه  دوره متوسطه اول، ۳۳ مدرسه متوسطه دوم و پنج مدرسه مهارتی و فنی است که صدور ابلاغ برای این مدارس برای سال تحصیلی گذشته صورت گرفت.

معاون آموزش دوره متوسطه اداره آموزش و پرورش استان زنجان  در ادامه  با بیان این که  پس از صورت پذیرفتن تعیین وضعیت مدارس  برنامه عملیاتی بررسی شد، افزود: ارسال بخش نامه و طرح تعالی برای مدارس در آذر ماه سال گذشته انجام شد.

شهبازی در ادامه  با اشاره به اینکه جلسات مشترک کمیته برنامه ریزی و مدیران مدارس گفت: مدارس مورد نظر در اردیبهشت ماه سال جاری مورد ارزیابی قرار گرفتند.

وی به شاخص های طرح تعالی مدیریت، تجهیزات که در رتبه بندی ها موثر بودند اشاره کرد و افزود: ارزیابی مدارس با وضعیت خود مدرسه در مرحله اول ارزیابی صورت گرفت.

معاون آموزش دوره متوسط اداره آموزش و پرورش استان زنجان در ادامه ضمن اشاره به وضعیت پارادوکسیکال آموزش و پرورش گفت: از یک سو سند چشم انداز و از سوی دیگر روند قدیمی آموزش و پرورش فعالیت این دستگاه را تحت الشعاع قرار می دهد.

شهبازی ازترسیم نتیجه بررسی محور های ۱۰ گانه در سطح استان خبر داد گفت: برخی از این شاخص ها شامل توسعه توانمندی ها و مشارکت نیروی انسانی، استقرار نظام یادگیری و یاد دهی، خلاقیت و نو آوری  هستند.

وی تصریح کرد: طبق بررسی های صورت گرفته یازده مدرسه ممتاز، ۲۱ مدرسه موفق، ۳۸ مدرسه پویا و ۳۶ مدرسه کمتر از حد انتظار از ۱۱۰  مدرسه انتخابی مشاهده شد که در جهت بررسی آیتم ها ی مدیری مدرسه و هماهنگی های لازم جهت ارتقا و رشد کیفی مدارس کمتر از حد انتظار سعی خواهد شد.

شهبازی با اشاره به اینکه میل به قانون گذاری در کشور زیاد است ادامه داد: امیدواریم برای این قوانین تدبیری اندیشه شود تا نتایج قابل قبول و رضایت بخشی  توسط مردم و مسئولین دیده شود.

معاون آموزش دوره متوسط اداره آموزش و پرورش استان زنجان  با تاکید بر اینکه طرح تعالی مدیریت یکی از بهترین طرح های آموزش و پرورش است افزود: امیدواریم این طرح با موفقیت در سطح کشور اجرا شود.

شهبازی ادامه داد: در خصوص ارزیابی های صورت گرفته دوگانگی هایی تجربه شد در طی برگزاری جلسات به کمترین حد خود رسید.

 

کد مطلب 2914392

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها