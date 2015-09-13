برنامه تعالی مدیریت مدرسه با نگاه به سند تحول بنیادین تنظیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شهبازی ظهر یکشنبه درمراسم برنامه تعالی مدیریت مدرسه افزود: جایگاه مقدس مدرسه موجب می شود که توجه ویژه ای به آن شود.

وی اظهار داشت: فضای مدرسه باید به گونه ای باشد که نیازهای ملی و فردی را با برنامه ریزی پاسخ دهد.

محبی با تاکید بر اینکه طرح تعالی مدیریت یکی از بهترین طرح های آموزش و پرورش است گفت: امیدواریم این طرح با موفقیت در سطح کشور اجرا شود.

معاون آموزشی آموزش و پرورش استان زنجان گفت: طرح تعالی مدیریت در پی اقداماتی از طرف مسئولین شکل گرفت و به مدیران چند مدرسه به صورت انتخابی ابلاغ شد تا با جدیت تمام برای اجرای این طرح اقدام کنند.

شهبازی تاکید کرد: این طرح که از مرداد ماه سال گذشته جلسات کمیته برنامه ریزی آن برگزار شد پس از شرکت چهار نفر در دوره کشوری جهت بررسی و معرفی مدارس آغاز به کار کرد که در این راستا ۱۱۰ مدرسه انتخاب شد.

وی افزود: این مدارس شامل ۳۶ مدرسه ابتدایی، ۳۶ مدرسه دوره متوسطه اول، ۳۳ مدرسه متوسطه دوم و پنج مدرسه مهارتی و فنی است که صدور ابلاغ برای این مدارس برای سال تحصیلی گذشته صورت گرفت.

معاون آموزش دوره متوسطه اداره آموزش و پرورش استان زنجان در ادامه با بیان این که پس از صورت پذیرفتن تعیین وضعیت مدارس برنامه عملیاتی بررسی شد، افزود: ارسال بخش نامه و طرح تعالی برای مدارس در آذر ماه سال گذشته انجام شد.

شهبازی در ادامه با اشاره به اینکه جلسات مشترک کمیته برنامه ریزی و مدیران مدارس گفت: مدارس مورد نظر در اردیبهشت ماه سال جاری مورد ارزیابی قرار گرفتند.

وی به شاخص های طرح تعالی مدیریت، تجهیزات که در رتبه بندی ها موثر بودند اشاره کرد و افزود: ارزیابی مدارس با وضعیت خود مدرسه در مرحله اول ارزیابی صورت گرفت.

معاون آموزش دوره متوسط اداره آموزش و پرورش استان زنجان در ادامه ضمن اشاره به وضعیت پارادوکسیکال آموزش و پرورش گفت: از یک سو سند چشم انداز و از سوی دیگر روند قدیمی آموزش و پرورش فعالیت این دستگاه را تحت الشعاع قرار می دهد.

شهبازی ازترسیم نتیجه بررسی محور های ۱۰ گانه در سطح استان خبر داد گفت: برخی از این شاخص ها شامل توسعه توانمندی ها و مشارکت نیروی انسانی، استقرار نظام یادگیری و یاد دهی، خلاقیت و نو آوری هستند.

وی تصریح کرد: طبق بررسی های صورت گرفته یازده مدرسه ممتاز، ۲۱ مدرسه موفق، ۳۸ مدرسه پویا و ۳۶ مدرسه کمتر از حد انتظار از ۱۱۰ مدرسه انتخابی مشاهده شد که در جهت بررسی آیتم ها ی مدیری مدرسه و هماهنگی های لازم جهت ارتقا و رشد کیفی مدارس کمتر از حد انتظار سعی خواهد شد.

شهبازی با اشاره به اینکه میل به قانون گذاری در کشور زیاد است ادامه داد: امیدواریم برای این قوانین تدبیری اندیشه شود تا نتایج قابل قبول و رضایت بخشی توسط مردم و مسئولین دیده شود.

معاون آموزش دوره متوسط اداره آموزش و پرورش استان زنجان با تاکید بر اینکه طرح تعالی مدیریت یکی از بهترین طرح های آموزش و پرورش است افزود: امیدواریم این طرح با موفقیت در سطح کشور اجرا شود.

شهبازی ادامه داد: در خصوص ارزیابی های صورت گرفته دوگانگی هایی تجربه شد در طی برگزاری جلسات به کمترین حد خود رسید.