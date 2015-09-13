به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بسیج، سردار علی فضلی جانشین سازمان بسیج مستضعفین در دومین دوره آموزش خبرنگاری خبرگزاری بسیج، طی سخنانی به اهمیت فعالیت رسانه ها در خاموش کردن فتنه اشاره کرد و گفت: قبل از فتنه سال ۷۸ که آقای لاریجانی ریاست سازمان صدا و سیما را برعهده داشتند و من جانشین قرارگاه ثارالله تهران بودم، در جلسه ای که با چند تن از دوستان داشتیم، لاریجانی گفت که اخیرا من چند سفر اروپایی داشتم و در این سفرها یک چیزی ذهن من را درگیر کرده است.

وی با بیان اینکه لاریجانی در این سفرها متوجه برخی تحرکات کشورهای اروپایی نسبت به ایران شده بود، گفت: لاریجانی گفت در فرانسه و برخی از این کشورها می‌گویند «یک حادثه ای در راه است»! و ما هم گفتیم که تصورمان این است که احتمالا این حادثه امنیتی خواهد بود.

سردار فضلی در ادامه اذعان داشت: رئیس سازمان صدا و سیمای وقت به عنوان یک خبرنگار در سفری که به اروپا داشت از صحبت ها، حرف ها و رفتار مسؤولین کشورهای اروپایی برداشت هایی کرده بود که باعث شد ما مدتی قبل از آغاز فتنه ۷۸ متوجه موضوع بشویم.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه حادثه کوی دانشگاه با برنامه ریزی دقیق از مدت ها پیش طراحی شده بود، افزود: منشأ این فتنه نفوذی های غربی در دولت وقت بودند که یکی از کارهایشان این بود که از ورود سپاه به صحنه جلوگیری می‌کردند.

وی ادامه داد: من همان شب حادثه با تغییر پوشش به کوی دانشگاه رفتم و دیدم که از سمت دانشجویان باران سنگ و فحاشی است که به طرف نیروهای امنیتی روانه شده است و این کار نیروهای انتظامی را به عکس العمل وا می داشت. در این میان دیدم یک مسؤول دولتی که مسؤولیتی امنیتی داشت به فرمانده ناجا می گفت که شما حمله کنید به معترضین و ساعتی بعد ما از شبکه اطلاعاتی خود فهمیدیم که این شخص به میان دانشجویان رفته و آن ها را تشویق می کرد که شما هم بزنید.

سردار فضلی خاطرنشان کرد: آن زمان شمخانی وزیر دفاع بود و شب حادثه با من تماس گرفت و درخواست جلسه اضطراری کرد. در جلسه ای که با وی داشتم گفتند که از ۲۴ وزیر دولت ۲۳ وزیر برای عزل فرمانده نیروی انتظامی به دلیل اتفاقات کوی دانشگاه فشار می آورند و تنها من در حال مقاومت هستم و از من پرسیدند که جریان برخورد نیروی انتظامی با دانشجویان در کوی دانشگاه چه بوده است؟ و من در جواب گفتم که مأمورین نیروی انتظامی از سمت آن مسؤول دولتی برای ورود به کوی دانشگاه و برخورد با دانشجویان اغفال شدند و اتفاقات بعد از آن همگی یک سناریو از پیش طراحی شده بود.