ساخت باغ موزه دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری از سرگرفته می شود

سید سعید زمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ساخت باغ موزه دفاع مقدس درچهارمحال و بختیاری در سالجاری از سرگرفته می شود، اظهار داشت: اعتبارات خوبی برای ادامه ساخت این پروژه بزرگ در سالجاری در نظر گرفته شده است که با اختصاص اعتبارات این پروژه دوباره فعال می شود.

نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اعتبارات پروژه باغ موزه دفاع مقدس ملی است و باید تلاش و پیگیری کرد که اعتبارات در نظر گرفته شده اختصاص پیدا کنند و اولین باغ موزه دفاع مقدس در چهارمحال و بختیاری ساخته شود.

وی ادامه داد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه یکی از اهداف اصلی ساخت این پروژه بزرگ است.

نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این پروژه بزرگ در کنار یکی از بزرگترین پارک های شهری شهرکرد ساخته می شود و نقش مهمی نیز در توسعه این منطقه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: باغ موزه دفاع مقدس یکی از پروژه های بزرگ و ملی استان چهارمحال و بختیاری است که در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع ساخته می شود.

سید سعید زمانیان عنوان کرد: کمبود اعتبارات روند ساخت این پروژه بزرگ را با مشکل مواجه کرده بود و میزان پیشرفت این پروژه در حد یک اسکلت فلزی است.

باغ موزه دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری ترکیبی از موزه دفاع مقدس، فرهنگسرا و یادمان است.

بخش های اصلی طرح شامل گنجینه دفاع مقدس، دروازه قرآن، محور عروج، محور آب، محل نمایش ادوات نظامی و دیدارهای نمایشی مورد استفاده در جنگهای کوهستانی، میدان موانع، خط الرأس و سنگرهای دیده بانی، پل اروند، پل ورودی و سیاه چادرها، المان های نصب تصاویر شهدا و یادمان های سرداران و فرماندهان شهید، دسترسی های سواره و ... است.