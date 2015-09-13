اولین پروانه استاندارد «اتصالات جوشی گازرسانی» در فارس صادر شد

مرتضی رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: اتصالات جوشی گازرسانی برای لولهکشی گاز منازل و صنعتی مشمول استاندارد اجباری است و به دلیل اهمیت موضوع و ویژگیهای ابعادی در استفاده از این اتصالات، دریافت پروانه استاندارد از سوی واحدهای تولیدی اجباری است.
وی افزود: برای اولین بار یک واحدی تولیدی در فارس موفق به دریافت پروانه استاندارد برای اتصالات لولهکشی گاز منازل شد.
مدیرکل استاندارد فارس اظهار داشت: بر اساس تصمیمات اداره کل استاندارد، نظاممهندسی و شرکت گاز استان از این به بعد مهندسان ناظر تأسیسات ساختمانی، از تائید لولهکشی گاز منازل که از لوله و اتصالات غیراستاندارد استفاده کرده باشند، خودداری میکنند.
رهنما با اشاره به اینکه واحد مذکور تنها تولیدکننده این اتصالات در فارس است، گفت: با صدور این پروانه استاندارد استان دیگر نیازمند خرید اتصالات جوشی گازرسانی از دیگر استانها نخواهد بود و تولیدکننده میتواند علاوه بر تأمین نیاز استان، محصول تولیدی خود را با علامت استاندارد به خارج از استان نیز صادر کند.
وی خط تولیدی مناسب، جنس مناسب اتصالات، ابعاد فیزیکی اتصالات، شرایط ماشینکاری و بهخصوص تست هیدرو استاتیک بر روی کالای تولیدی را ازجمله مواردی خواند که در صدور پروانه استاندارد برای محصول در نظر گرفته میشود.
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