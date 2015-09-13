به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی‌زاده پیش از ظهر يكشنبه در اجلاس رؤسای آموزش و پرورش خوزستان که در سالن اجتماعات آموزش و پرورش استثنایی برگزار شده بود، اظهار کرد: مسئله‌ای که جامعه را توانمند می‌کند، صرفا منابع مالی و انسانی نیست. در حقیقت داشتن برنامه خیلی خوب جوامع و تمدن‌ها را متحول می‌کند، ضعیف‌ترین ملت‌ها با داشتن برنامه و استفاده از کمترین امکانات می‌توانند قوی‌ترین جوامع را به وجود آورند.

وی با تأکید بر لزوم داشتن برنامه هدفمند برای کسب موفقیت گفت: بزرگ‌ترین آفت یک سازمان نداشتن برنامه ریزی خوب است. معلمان بایستی ضمن برنامه ریزی اهداف دروس را به خوبی شناخته و مدیر مدرسه نیز باید تمام اهداف دوره تحصیلی را شناسایی و بر اساس آن عمل کند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: دانا‌ترین فرد در سیستم آموزش و پرورش باید مدیر مدرسه باشد. ضرورت وجود یک مدیر پاسخگو برای جامعه همواره نیاز است چرا که مدیران مدارس ما تنها نباید پاسخگوی معلمان و دانش آموزان بوده بلکه آن‌ها در قبال تمام جامعه مسئول هستند.

تقی‌زاده بیان کرد: دانش آموزان کلید واژه اصلی در آموزش و پرورش هستند، بنابراین نباید به دنبال دانش آموز باهوش باشیم بلکه بر اساس پشتوانه هویت دینی، ملی و فرهنگی باید آن‌ها را تربیت کرده و ساده‌ترین مهارت‌های زندگی اجتماعی را به آن‌ها بیاموزیم.

وی با اشاره به اینکه هیچ تغییری در زندگی اجتماعی ما اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه اولویت اول جامعه ما مسائل تربیتی باشد، عنوان کرد: امروزه بسیاری از خانواده‌ها متولی آموزش هستند ولی متولی تربیت نیستند. به عنوان نمونه بسیاری از وسایل و فناوری‌های نوین عصر اطلاعات باعث جدایی خانواده و فرزندان شده و خانواده‌ها نسبت به شرایط تحصیل، ادامه تحصیل، کلاس کنکوری و فوق برنامه حساسیت بالایی داشته ولی در مسائل تربیتی و پرورشی تعامل کمتری با آموزش و پرورش دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در ارتباط با پروژه مهر گفت: امسال با قریب به یک میلیون دانش آموز و حدود ۷۰ هزار نیروی انسانی شاغل به استقبال آغاز سال تحصیلی جدید خواهیم رفت. با شروع پروژه مهر از چند ماه گذشته بر اساس کمیته‌های تخصصی این طرح ملی اقدامات لازم را برای بازگشایی مطلوب مدارس در مهر ماه انجام داده و آمادگی لازم را برای شروع سال تحصیلی داریم.

تقی‌زاده با اشاره به اینکه سال گذشته هفت هزار و ۵۰۰ نیروی انسانی کمبود داشتیم، یادآور شد: امسال حدود پنج هزار معلم کمبود داشته البته بخشی از آن با استخدام‌های جدید رفع می‌شود. با توجه به ساماندهی نیروی انسانی و پیگیری مسئله نگهداشت نیرو در شورای آموزش و پرورش استان از خروج نیروی انسانی جلوگیری شده و نیروهای باتجربه در استان ماندگار شدند. بنابراین نسبت به سال گذشته کمبود نیروی انسانی استان کمتر شده است.